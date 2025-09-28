Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de 450 reses y 41 ganaderías: así fue el concurso de Sobrescobio, que cumple 73 ediciones

El certamen, "toda una fiesta para el concejo", incluyó un mercado con una veintena de artesanos

Así fue el Concurso de Ganado de Sobrescobio, toda una tradición en el concejo / L. Díaz

Luisma Díaz

Luisma Díaz

Rioseco

Un total de 454 reses, pertenecientes a 41 ganaderías locales, participaron este domingo en el tradicional Concurso Exposición de Ganado de Sobrescobio, que cumplía 73 ediciones.

Lo hizo, tal y como subrayó su alcalde, Marcelino Martínez, mostrando unos animales "de gran calidad, cada año mejores". La feria de Rioseco es una de las fechas marcadas en rojo en el calendario coyán, "es un día de fiesta para todos, una tradición".

Además del certamen ganadero, a lo largo del día se celebró la feria de la artesanía en la plaza del Ayuntamiento. Contó con una veintena de puestos, y a mediodía estuvo animado por la música de "Los Gascones".

Bien de altura

Simultáneamente, este fin de semana también tuvo lugar en Sobrescobio la última sesión del programa experimental "Bien de altura", organizado por la Asociación Española de Municipios de Montaña, EsMontañas. Una iniciativa que propone que "el contacto con la naturaleza y el estilo de vida de los pueblos de montaña" puede favorecer y prevenir "problemas de salud mental".

Estos días, dentro del programa, se llevaron a cabo en el concejo visitas guiadas a la central hidroeléctrica, una visita a la berrea del ciervo... Se busca mostrar que la vida en los pueblos es beneficiosa para sus habitantes y los visitantes.

