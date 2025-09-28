La atención a las personas con alzhéimer, a debate en Mieres

Mieres acoge el próximo martes, 30 de septiembre, los actos centrales del Día Mundial del Alzhéimer en Asturias. Se conmemorará con una charla que reúne a varios expertos: Elena López-Arranz, del centro de salud de Lena; Evaristo Sierra, coordinador de ayuda a domicilio en el Principado; Ramón Hernández, de la Asociación Alzhéimer Asturias; María José González, psicóloga; Domingo García, geriatra en la residencia Coliseé de Oviedo y Laureano Caicoya, secretario general de Alzhéimer Asturias. La charla será a las 19.00 horas, en la Casa de Cultura. Los actos se presentaron en el Ayuntamiento, con la presencia de la edil Teresa Iglesias.