La atención a las personas con alzhéimer, a debate en Mieres
Las familias conmemoran el día mundial de la enfermedad, el próximo martes, con un coloquio en la Casa de Cultura
L. Díaz
Mieres del Camino
Mieres acoge el próximo martes, 30 de septiembre, los actos centrales del Día Mundial del Alzhéimer en Asturias. Se conmemorará con una charla que reúne a varios expertos: Elena López-Arranz, del centro de salud de Lena; Evaristo Sierra, coordinador de ayuda a domicilio en el Principado; Ramón Hernández, de la Asociación Alzhéimer Asturias; María José González, psicóloga; Domingo García, geriatra en la residencia Coliseé de Oviedo y Laureano Caicoya, secretario general de Alzhéimer Asturias. La charla será a las 19.00 horas, en la Casa de Cultura. Los actos se presentaron en el Ayuntamiento, con la presencia de la edil Teresa Iglesias.
