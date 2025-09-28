Goteo de condenas contra el policía nacional adscrito a la comisaría de Langreo acusado de impagos

Goteo de sentencias judiciales contrarias a los intereses del policía nacional de Langreo acusado de impagos y presunto alzamiento de bienes («insolvencia punible»). Si bien en el primer juicio que afrontó, en marzo, fue absuelto, no ha ocurrido lo mismo con otros tres procesos judiciales más.

En uno de ellos se lo obliga a devolver más de 51.000 euros por impagos a una empresa de vending: alquiló las máquinas y no pagó la mayor parte de las mensualidades. También ha sido condenado al pago de más de 6.000 euros por no devolver un préstamo a una empresa que colocaba máquinas tragaperras en bares. Finalmente, también ha sido condenado por deudas en los pagos en una comunidad de vecinos.

Procesos

Hay al menos una decena de procesos judiciales en curso, tanto contra él, como contra su esposa y su hija, que también figuran en las empresas utilizadas (inicialmente, Eurofinance 777, que entró en concurso de acreedores. Tras ello, se constituyó Principado Vending, con similares actividades: inversiones y máquinas de vending). En total, se les pide cerca de un millón de euros.

En sentencia del 15 de septiembre en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Gijón, el juez condena al agente y a su esposa a devolver 51.576 euros, más intereses y con costas judiciales íntegras, a un empresario del sector de las máquinas de vending en Asturias. Tal y como relata la sentencia, se trataba de un contrato de «leasing». Es decir, un alquiler con derecho a compra.

El policía pagó solo 7 de las 80 mensualidades a las que se había comprometido. En uno de los juicios anteriores, el agente reconocía que llegó a tener cuatro vías de ingresos: su sueldo como agente, una ludoteca, un bar y las máquinas de vending.

En este proceso en concreto, por el contrario, la sentencia recoge que alegó ser un simple consumidor, por lo que pedía anular el contrato por falta de transparencia. Algo fue rechazado por el juez, que aportó varios argumentos en su contra.

Tragaperras

En el segundo caso de impagos, también son condados tanto él como su esposa. Una empresa instaladora de «máquinas recreativas y con premio» (tragaperras) colocó uno de sus equipos en un bar propiedad de la mujer del agente. Él aparece como avalista en la operación. La empresa entregó 8.000 euros a los propietarios del bar en concepto de préstamo, que iría siendo devuelto con la recaudación (50%) de la máquina. Sin embargo, solo se les devolvió una pequeña parte del préstamo, por lo que se condena a los acusados a pagar 6.402,62 euros, más intereses. En este juicio también se les imponen las costas judiciales.

Aquí, la defensa del agente intentó probar que la deuda había prescrito, algo que rechazó el magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Gijón. De nuevo, además, el agente alega que debe ser tomado por un simple consumidor y que no debe ser condenado. El juez admite que en este caso ejerce de consumidor, pero rechaza su absolución al afirmar que «conocía las condiciones que asumía» como avalista.

Método

Los afectados por las diversas actividades de este agente de policía subrayan que el «parasitismo» es su método de vida, «hay decenas de afectados», que van denunciando poco a poco su situación. El «modus operandi», subrayan, era similar en todos los casos. Ayudándose de su posición como agente de la ley, se ganaba la confianza de posibles inversores para sus empresas. Éstos les prestaban dinero para inversiones, que era devuelto los primeros meses, pero ya no luego