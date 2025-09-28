Algo huele mal (otra vez) en Langreo: repuntan las quejas vecinales por el hedor en las calles de La Felguera

Los malos olores vuelven a las calles de La Felguera. Después de unos meses en los que el problema parecía haber remitido, el Ayuntamiento de Langreo ha detectado un repunte de las quejas vecinales por el hedor existente. El gobierno local siguen a la espera de los resultados del informe de los técnicos de la empresa de olfateadores a la que contrató para tratar de dar con el foco del mal olor.

El edil de Urbanismo, José Antonio Cases, expuso que "últimamente hay bastantes denuncias y quejas de malos olores por parte de los vecinos. Ha repuntado. Hay un problema ahí y es algo indudable", señaló Cases, que añadió: "Estamos pendientes de que nos entreguen el resultado del informe por parte de la empresa de olfateadores. Los técnicos están trabajando y no tenemos aún los resultados". Esas labores se iniciaron en mayo y pueden prolongarse entre seis y doce meses.

El Ayuntamiento sospecha, como presunta causante de los malos olores, de una empresa del entorno de Valnalón, a la que el pasado año se le exigieron medidas correctoras. La compañía rechazó ser la responsable y, por tanto, descartó aplicar las medidas exigidas. Ante esta situación, el Consistorio langreano decidió buscar "pruebas objetivas" mediante un estudio olfatométrico, que sigue en marcha.

Los olfateadores profesionales contratados por el Ayuntamiento de Langreo comenzaron en enero a trabajar para tratar de localizar el origen del foco de malos olores que sufre el distrito de La Felguera desde hace unos meses.

Tareas

Su primera tarea fue revisar toda la documentación que había recabado el Ayuntamiento para, posteriormente, realizar las mediciones de campo. La adjudicataria de los trabajos fue la compañía Suez, una multinacional que, entre otros, oferta servicios vinculados con el medio ambiente y que cuenta con un departamento específico dedicado a la contaminación odorífera, la causada por olores desagradables. En España, este departamento de Suez tiene su sede central en Alicante, con siete profesionales y un laboratorio olfatométrico.

Además de tener una innata capacidad olfativa, pasan por un proceso de selección para "calibrar" su nariz y, antes de las pruebas, deben aislarse de estímulos olorosos externos como fumar o utilizar perfumes.

Sobre el terreno, trabajan en brigadas de varias personas para detectar el foco y la intensidad del olor, anotando los valores en cada punto analizado hasta realizar una evaluación completa, con diferentes condiciones meteorológicas. Es un proceso arduo. En el caso de Langreo puede durar entre seis meses y un año.