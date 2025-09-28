El nuevo centro de salud de Lena, a la espera del equipamiento

La obra del centro de salud de Pola de Lena llega a su recta final, con todos los trabajos ya prácticamente terminados, a falta únicamente de la urbanización final de la zona exterior, a la que, en unos meses, se unirá además la adecuación que hará el Ayuntamiento de la plaza de La Ería, al que destina casi medio millón de euros. El Principado tramita ahora la licitación de los equipamientos del nuevo ambulatorio lenense, el último paso para poder abrirlo "en muy pocos meses", muy posiblemente a principios del próximo año. La última previsión oficial por parte de la Consejería de Salud estipulaba la entrada en servicio "en invierno".

Entre el edificio, cuya obra está valorada en 6,2 millones de euros, y los equipamientos en el centro de salud, la inversión en la puesta en funcionamiento del esperadísimo ambulatorio de Pola de Lena superará los 7 millones de euros. A ellos hay que añadir las mejoras en el entorno, en La Ería, previstas por el Consistorio, llegando la inversión para el centro salud a superar los 7,5 millones.

El inmueble, que duplicará la superficie del actual hasta alcanzar los 2.284 metros cuadrados, dispondrá también de un área de educación para actividades comunitarias.

La plaza de la Ería, anexa al centro de salud, se transformará en un parque con abundantes zonas verdes. El Consistorio sacó hace unas semanas a concurso público la obra de reforma de la plaza, con un presupuesto total de 481.850 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Los trabajos incluirían la urbanización y transformación en parque de 1.860 metros cuadrados. Los fondos utilizados para la obra pertenecen al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Espacio muy degradado

El proyecto recoge el diseño de "un espacio ajardinado para disfrute de la población, huyendo de las plazas duras existentes y procurando crear zonas donde el componente vegetal sea el protagonista". También contempla la instalación de alumbrado público que se alimentará de paneles fotovoltaicos; se aprovechará el agua de lluvia para riego por goteo; se instalará una red de wifi en la plaza y se colocará mobiliario urbano.

El nuevo parque pretende la regeneración de un espacio "absolutamente degradado", al tiempo que se mejora y se "integra" el entorno del nuevo centro de salud, que se construye en una parcela colindante.