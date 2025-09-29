Accidente mortal en Langreo: recibe el alta el menor hospitalizado tras el vuelco del todoterreno

Mientras Llodero, La Piñera, Riaño y todo el concejo de Langreo lloran la muerte de Jesús R. A., de 71 años de edad, uno de los dos menores que acompañaban al fallecido cuando tuvo lugar el trágico accidente, y que fue derivado al hospital Valle del Nalón, ya ha sido dado de alta tras ser atendido de heridas en el rostro y en una mano. El menor ya descansa en casa. Su hermano, que también resultó herido en el accidente, fue quien tras abandonar el vehículo accidentado, un todoterreno, avisó a la familia que se encontraba en la vivienda para que alertasen a los servicios de emergencia.

Familiares y allegados de Chus el de Llodero esperaban este lunes el resultado de la autopsia que determinará las causas del fallecimiento. En un primer momento todo indica que la muerte se produjo al sufrir el hombre un fuerte golpe en la cabeza. El coche en el que viajaban Jesús R. A. y los dos menores, volcó en el interior de una finca y cayó por un pequeño desnivel. Todo hace pensar que el vuelto ocasionó que el fallecido se diese un golpe que resultó mortal.

Vuelco en la finca familiar

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso del accidente a las 12.39 horas del domingo. En la llamada se indicaba que un coche había caído por entre unos árboles y que se escuchaba a unos vecinos pedir ayuda. De inmediato se movilizó a un equipo de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en San Martín del Rey Aurelio, que se trasladaron con la autobomba urbana y el furgón multisocorro, y al Grupo de Rescate a bordo del helicóptero medicalizado.

En un principio, el SEPA informó de que el accidente se había producido por una salida de vía, en una carretera local entre La Piñera y Llodero, una vía que acaba en la vivienda del fallecido y que no reviste ningún peligro salvo que se estrecha en algún tramo. En la margen derecha, en sentido hacia Llodero, hay un pequeño terraplén de apenas dos o tres metros. Sin embargo, la Guardia Civil detalló a media tarde que el siniestro tuvo lugar "dentro de una finca privada" próxima a esa carretera.

También indicó que el vehículo iba ocupado por tres personas: un adulto de 71 años de edad, que resultó fallecido, y dos menores, que resultaron heridos leves, dos hermanos y sobrinos del fallecido. Se hizo cargo de la instrucción de diligencias el equipo de Tráfico de Oviedo.