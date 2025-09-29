La Brigada Minera evaluará si es viable enlazar la senda de Loredo con La Foz: Mieres, Morcín y Riosa quieren unirse peatonalmente

Los ayuntamientos de Morcín, Mieres y Riosa solicitan al Gobierno del Principado de Asturias la posibilidad de conectar el antiguo trazado de la vía ferroviaria minera de Hulleras de Riosa entre La Pereda y La Foz de Morcín, cortado por una inactiva cantera en Peñamiel.

La línea amarilla señala el tramo que quedó cortado por la cantera. | F. D.

Juan Carlos Campo, viceconsejero de Industria del Gobierno del Principado de Asturias, se reunió con los portavoces de la plataforma ciudadana, integrada por 120 colectivos sociales de Mieres, Morcín y Riosa, y sus respectivos alcaldes, que solicitan unir la histórica ruta del antiguo ferrocarril minero construido en 1922 y que se encuentra en buen estado, a excepción del tramo cortado entre los túneles 5 y 6 por una inactiva cantera en Peñamiel.

En la reunión, el viceconsejero de industria se comprometió a enviar a la Brigada Central de Salvamento Minero para que inspeccione la zona y realice un estudio de la situación actual de ambos túneles cortados por la cantera. Posteriormente, una vez conocido el resultado, los ayuntamientos se volverán a reunir con el Principado para estudiar la posible conexión de la ruta a la misma cota.

Mieres y Morcín tienen señalizadas en la actualidad dos transitadas rutas turísticas por el antiguo trazado ferroviario desde La Pereda (hasta el tunel el tunel 5 de Frechura, cortado por la cantera), y desde La Puente (hasta el Caleru del Rotellón). Ambas rutas no se pueden conectar debido al corte de la vía por inactiva cantera de Peñamiel. El antiguo trazado está cedido para su uso, por parte la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a los Ayuntamientos de Mieres y de Morcín en los tramos lineales que discurren por ambos municipios.

Plataforma

En octubre de 2024 se creó una plataforma ciudadana integrada por 120 colectivos sociales y los ayuntamientos de los tres concejos para solicitar la restitución del paso tras realizar una marcha reivindicativa desde La Pereda hasta Loredo que se volverá a repetir el próximo 23 de noviembre organizada por la asociación cultural Amigos del Monsacro, de Morcín, y Los Averinos de Loredo.

La calzada de 9 kilómetros y 11 túneles fue construida en 1922 por Hulleras de Riosa, empresa adquirida en 1952 por Ensidesa, que mantuvo su uso hasta 1969, año que el pozo Montsacro se integró en Hunosa y prescindió del trazado ferroviario al transportar el carbón en camiones desde La Foz hasta el lavadero del Batán, en Mieres.

La conexión solicitada permitiría desarrollar un gran proyecto estratégico de interés turístico para los concejos de Mieres y Morcín y Riosa. El inicio de la ruta junto al apeadero de Renfe de la Pereda permitiría recorrerla sin necesidad de desplazarse en automóvil hasta allí, objetivo alineado con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.