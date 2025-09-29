Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Chequeo a la cobertura de telefonía en Pendones

Vecinos en el salón de plenos. |

Vecinos en el salón de plenos. |

M. Á. G.

Campo de Caso

Técnicos de Movistar evaluarán antes de que acabe el año el repetidor de la zona de Pendones para tratar de mejorar la cobertura en la zona. Ese el compromiso, según indicaron los vecinos, alcanzado con ellos por el alcalde de Caso. Los vecinos se habían quejado de problemas para disponer de telefonía móvil, ante los que pidieron "soluciones".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Manuel Ángel Álvarez, alcalde de Mieres: 'Volvemos a estar en el mapa, pero no es suficiente: queda mucho trabajo por hacer
  2. Goteo de condenas contra el policía nacional adscrito a la comisaría de Langreo acusado de impagos
  3. El Ayuntamiento de Langreo encargará a una empresa privada la gestión del nuevo recinto ferial, en la fase final de su construcción
  4. Los Mártires, desde hoy en Mieres con 'Tekilazo
  5. Mucha música, desfile de moda y una gran merienda en la calle: el menú para tres días de fiesta en el barrio de La Pomar, en Langreo
  6. Rescatado en helicópero un mierense que se cayó al río en Ujo (y sufrió un traumatismo doble)
  7. Miles de romeros abarrotan Insierto por los Mártires, seña de identidad de Mieres (y fiesta que inspiró esta conocida canción)
  8. La Formación Profesional llena las aulas en Langreo: el 'campus de FP' roza los 700 alumnos, con un 98% de ocupación

Chequeo a la cobertura de telefonía en Pendones

Chequeo a la cobertura de telefonía en Pendones

La Casina del Jazz de Laviana abre su nueva temporada

La Casina del Jazz de Laviana abre su nueva temporada

El PP acusa de «sectarismo» del gobierno local de IU en Mieres

Celestino Santos Buelga, un científico de raza

Más de 450 reses y 41 ganaderías: así fue el concurso de Sobrescobio, que cumple 73 ediciones

Más de 450 reses y 41 ganaderías: así fue el concurso de Sobrescobio, que cumple 73 ediciones

Accidente mortal en Langreo: muere un hombre al volcar un todoterreno en una finca y su sobrino de 14 años y otro menor resultan heridos

Accidente mortal en Langreo: muere un hombre al volcar un todoterreno en una finca y su sobrino de 14 años y otro menor resultan heridos

La atención a las personas con alzhéimer, a debate en Mieres

La atención a las personas con alzhéimer, a debate en Mieres

Algo huele mal (otra vez) en Langreo: repuntan las quejas vecinales por el hedor en las calles de La Felguera

Algo huele mal (otra vez) en Langreo: repuntan las quejas vecinales por el hedor en las calles de La Felguera
Tracking Pixel Contents