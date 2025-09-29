Chequeo a la cobertura de telefonía en Pendones

Técnicos de Movistar evaluarán antes de que acabe el año el repetidor de la zona de Pendones para tratar de mejorar la cobertura en la zona. Ese el compromiso, según indicaron los vecinos, alcanzado con ellos por el alcalde de Caso. Los vecinos se habían quejado de problemas para disponer de telefonía móvil, ante los que pidieron "soluciones".