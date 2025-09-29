La danza vuelve a hacer sonreír a niños y adultos

En DanzAsturias, la escuela de danza de La Felguera, los niños y niñas disfrutan del baile, que se convierte en un juego lleno de aprendizaje. Coordinación, expresión artística, creatividad, musicalidad y ritmo van de la mano. Los alumnos desarrollan habilidades sociales y refuerzan la confianza en sí mismos. La escuela aún dispone de inscripciones abiertas.

En DanzAsturias se imparten diferentes estilos: danza clásica, danza española (escuela bolera, danza estilizada y flamenco y sevillanas), danza contemporánea, bachata y salsa, acrobacias y danza urbana (hip-hop y breakdance). También los adultos pueden apuntarse, pues nunca es tarde para disfrutar del baile: los mayores pueden acudir a clásico, flamenco y sevillanas y bachata y salsa. Por otro lado, DanzAsturias imparte sesiones de educación física para el bailarín con el objetivo de que este aprenda a evitar lesiones y mejore su rendimiento.

María Larroza, codirectora y profesora de la escuela / .

Una de las novedades este año es que los más pequeños, niños de tres años en adelante, podrán tener su primer contacto con el baile gracias a las clases de danza educativa, que incluyen ejercicios adaptados y que son impartidas por profesionales especializados en baile y educación infantil.

Damos la bienvenida a un nuevo curso que llega cargado de sorpresas y muchas ganas de bailar

Los profesores de la escuela sobresalen no solo por su vocación por enseñar, sino también por su formación y experiencia internacional. De hecho, DanzAsturias prepara a algunos de sus alumnos para los exámenes de la prestigiosa Royal Academy of Dance (RAD).

La escuela hace alarde de una trayectoria encomiable, refrendada por el éxito de sus participaciones en diferentes certámenes a nivel nacional e internacional, como el Cantábrico Dance Festival o el Global Dance Open Spain. Igualmente, DanzAsturias acostumbra a organizar diferentes actividades durante todo el año. Entre ellas, destacan sus campamentos.

Este curso, ya esperan nuevos certámenes y diferentes masterclasses, pero, sobre todo, aguarda la que es la tónica habitual de la escuela: asegurar el máximo disfrute del baile.