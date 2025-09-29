Detenido en Mieres un hombre que disparó a su esposa en Torrelavega

Disparó a su esposa por la espalda en Torrelavega (Cantabria) y huyó a Mieres, donde permaneció escondido hasta ser detenido por la Policía Nacional. Los hechos se produjeron El pasado día 4 de septiembre, cuando sobre las tres y media de la tarde, la centralita de la Policía Nacional de Cantabria recibía una llamada alertando de un posible altercado en un domicilio del Barrio Covadonga (Torrelavega). Inmediatamente se trasladaron al lugar agentes de la Policía Nacional de Torrelavega que el acceder al domicilio encontraron a una mujer con una herida sangrante en la espalda. Los servicios sanitarios, que también se habían trasladado hasta el lugar, la atendieron y la trasladaron al Servicio de urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Desde los primeros instantes, los investigadores de la Comisaría de Policía Nacional de Torrelavega se hicieron cargo del asunto iniciando una investigación con el objeto de recabar pruebas e indicios del ilícito, en aras a esclarecer lo sucedido. El minucioso e incesante trabajo de los investigadores, les llevó a comprobar que el presunto autor del disparo, había huido de Cantabria y se había refugiado en Mieres. La Policía Nacional no ha concretado la relación del hombre con la capital del caudal.

Dispositivo policial

En cuanto las fuerzas de seguridad supieron que el hombre estaba en Mieres se estableció un mecanismo de coordinación entre las Jefaturas Superiores de Policía de Cantabria, Asturias y País Vasco, que permitió desarrollar un dispositivo policial, que culminó, a las 7.00 horas del pasado sábado con la detención del investigado en un domicilio de Mieres. En ese operativo, además de los investigadores de la Comisaría de Policía Nacional de Torrelavega, participaron agentes del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) de Bilbao, de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Oviedo e investigadores de la Comisaría de Policía Nacional de Mieres. El investigado fue detenido como presunto autor de delitos de asesinato en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas y omisión del deber de socorro, siendo la víctima su mujer. El detenido fue trasladado, previa autorización judicial, desde el lugar de su detención hasta las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, donde permaneció durante la instrucción del preceptivo atestado policial. Finalmente, durante la mañana del día 29 de septiembre fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Torrelavega, en funciones de Guardia, donde fue decretado su ingreso en prisión.