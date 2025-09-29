Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido en Mieres un hombre que disparó a su esposa en Torrelavega

El agresor, ya en prisión, se había refugiado en un piso de la capital del Caudal

Comisaría de la Policía Nacional en Mieres

Comisaría de la Policía Nacional en Mieres / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Mieres

Disparó a su esposa por la espalda en Torrelavega (Cantabria) y huyó a Mieres, donde permaneció escondido hasta ser detenido por la Policía Nacional. Los hechos se produjeron El pasado día 4 de septiembre, cuando sobre las tres y media de la tarde, la centralita de la Policía Nacional de Cantabria recibía una llamada alertando de un posible altercado en un domicilio del Barrio Covadonga (Torrelavega). Inmediatamente se trasladaron al lugar agentes de la Policía Nacional de Torrelavega que el acceder al domicilio encontraron a una mujer con una herida sangrante en la espalda. Los servicios sanitarios, que también se habían trasladado hasta el lugar, la atendieron y la trasladaron al Servicio de urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Desde los primeros instantes, los investigadores de la Comisaría de Policía Nacional de Torrelavega se hicieron cargo del asunto iniciando una investigación con el objeto de recabar pruebas e indicios del ilícito, en aras a esclarecer lo sucedido. El minucioso e incesante trabajo de los investigadores, les llevó a comprobar que el presunto autor del disparo, había huido de Cantabria y se había refugiado en Mieres. La Policía Nacional no ha concretado la relación del hombre con la capital del caudal.

Dispositivo policial

En cuanto las fuerzas de seguridad supieron que el hombre estaba en Mieres se estableció un mecanismo de coordinación entre las Jefaturas Superiores de Policía de Cantabria, Asturias y País Vasco, que permitió desarrollar un dispositivo policial, que culminó, a las 7.00 horas del pasado sábado con la detención del investigado en un domicilio de Mieres. En ese operativo, además de los investigadores de la Comisaría de Policía Nacional de Torrelavega, participaron agentes del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) de Bilbao, de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Oviedo e investigadores de la Comisaría de Policía Nacional de Mieres. El investigado fue detenido como presunto autor de delitos de asesinato en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas y omisión del deber de socorro, siendo la víctima su mujer. El detenido fue trasladado, previa autorización judicial, desde el lugar de su detención hasta las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, donde permaneció durante la instrucción del preceptivo atestado policial. Finalmente, durante la mañana del día 29 de septiembre fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Torrelavega, en funciones de Guardia, donde fue decretado su ingreso en prisión.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Accidente mortal en Langreo: muere un hombre al volcar un todoterreno en una finca y su sobrino de 14 años y otro menor resultan heridos
  2. El fallecido en el accidente de tráfico de Langreo tenía 71 años y estaba jubilado de la cementera de Tudela Veguín: 'Era un trabajador nato
  3. Manuel Ángel Álvarez, alcalde de Mieres: 'Volvemos a estar en el mapa, pero no es suficiente: queda mucho trabajo por hacer
  4. Goteo de condenas contra el policía nacional adscrito a la comisaría de Langreo acusado de impagos
  5. La Brigada Minera evaluará si es viable enlazar la senda de Loredo con La Foz: Mieres, Morcín y Riosa quieren unirse peatonalmente
  6. El Ayuntamiento de Langreo encargará a una empresa privada la gestión del nuevo recinto ferial, en la fase final de su construcción
  7. Los Mártires, desde hoy en Mieres con 'Tekilazo
  8. Algo huele mal (otra vez) en Langreo: repuntan las quejas vecinales por el hedor en las calles de La Felguera

Detenido en Mieres un hombre que disparó a su esposa en Torrelavega

Detenido en Mieres un hombre que disparó a su esposa en Torrelavega

Las obras en un túnel del Padrún obligan a desviar el tráfico nocturno entre Oviedo y Mieres: esta es la ruta alternativa (y el tiempo añadido del trayecto)

Las obras en un túnel del Padrún obligan a desviar el tráfico nocturno entre Oviedo y Mieres: esta es la ruta alternativa (y el tiempo añadido del trayecto)

Media docena de agrupaciones actuarán en el Mes Coral de Laviana: estas son las formaciones participantes

Media docena de agrupaciones actuarán en el Mes Coral de Laviana: estas son las formaciones participantes

Accidente mortal en Langreo: recibe el alta el menor hospitalizado tras el vuelco del todoterreno

Accidente mortal en Langreo: recibe el alta el menor hospitalizado tras el vuelco del todoterreno

Éxito de público del programa que llevó actividades escénicas a cinco lavaderos de San Martín: "Ha sido muy emocionante"

Éxito de público del programa que llevó actividades escénicas a cinco lavaderos de San Martín: "Ha sido muy emocionante"

El eco de una copla en el siglo XXI: Cristóbal Ruitiña presentó en Langreo su novela "La última canción del Batallón Galicia"

El eco de una copla en el siglo XXI: Cristóbal Ruitiña presentó en Langreo su novela "La última canción del Batallón Galicia"

Algo huele mal (otra vez) en Langreo: repuntan las quejas vecinales por el hedor en las calles de La Felguera

Algo huele mal (otra vez) en Langreo: repuntan las quejas vecinales por el hedor en las calles de La Felguera

La danza vuelve a hacer sonreír a niños y adultos

La danza vuelve a hacer sonreír a niños y adultos
Tracking Pixel Contents