El eco de una copla en el siglo XXI: Cristóbal Ruitiña presentó en Langreo su novela "La última canción del Batallón Galicia"

No hay mayor lujo para un escritor que tener una buena historia que contar. Y más cuando en esa historia confluyen la épica personal de sus protagonistas y unos sucesos que van a marcar a un país entero durante generaciones. Así se constató este viernes en la Casa de los Alberti, en Ciaño, espacio donde Cauce del Nalón acogió la presentación de "La última canción del Batallón Galicia", novela del periodista cangués Cristóbal Ruitiña.

Tal como señaló Isabel Rivera, presidenta de Cauce, Ruitiña es conocido sobre todo como el presentador de informativos que vemos todos los días en televisión, quizá dejando en segundo plano su labor como cronista de la vida en el Occidente de Asturias. La novela se editó primeramente en gallego-asturiano en 2015, y ahora Editorial Impronta la presenta en castellano. Como una versión moderna de los pliegos de cordel, los romances viejos o los cantares de ciego –es decir, la tradición oral–, una copla que se canta en el suroccidente asturiano y que narra la captura y fusilamiento del comandante José Moreno y los milicianos del Batallón Galicia, sirve de punto de partida para este relato.

Descubrimos que el batallón fue un heterogéneo conglomerado de milicianos anarquistas en la Asturias de la República, comparable a lo que fueron las columnas Durruti en Madrid o Ascaso en Aragón. Con saltos temporales, similares a los que tan magistralmente planteó Javier Cercas en "Soldados de Salamina", la novela va y vuelve sucesivamente a aquella Asturias en guerra cuyo destino –el de todos– cambiaba cada día. Y a pesar de que el título haga presuponer una historia más o menos musical, en realidad la única melodía constante en el libro es el eco colectivo de una guerra –la Guerra Civil– y las muchas preguntas que aquella tragedia dejó en el aire y sin respuesta en la zona de Grandas de Salime.

Noventa años después de su final, el conflicto sigue brindando historias sorprendentes como esta, en las que los hechos reales y documentados se imponen a la ficción sin que la novela deje de ser literatura y emotividad a flor de piel. Acercándonos a ella –y este libro invita a hacerlo– cualquiera de nosotros puede conmoverse al ver ahí reconocida, con sus conflictos y contradicciones, su propia familia, su propia historia y sus propias raíces.