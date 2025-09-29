Éxito de público del programa que llevó actividades escénicas a cinco lavaderos de San Martín: "Ha sido muy emocionante"

"Éxito" de participación del programa cultural "Cancios del Llavaderu", que durante el mes de septiembre transformó cinco lavaderos, fuentes y abrevaderos del concejo de San Martín del Rey Aurelio en "escenarios de narración oral, actividades comunitarias y memoria compartida".

El gobierno local aseguró que la edición inaugural, que concluyó el pasado fin de semana, cerró "con un balance muy positivo". "Se celebraron 21 actividades en total, con una gran afluencia de público en cada jornada. Vecinos de todas las edades participaron activamente, junto a personas llegadas de concejos limítrofes y otros que, viviendo fuera, mantienen sus raíces en San Martín. Especialmente significativo fue el regreso de muchas mujeres a los lavaderos donde habían lavado en su juventud, en un reencuentro cargado de emoción y memoria compartida".

Cultura y patrimonio en comunidad

El programa combinó narración oral en asturiano y amestao con actividades comunitarias de recopilación de historias y recuperación simbólica de los lavaderos. Las sesiones, abiertas y gratuitas, "recibieron una excelente acogida por parte del público, consolidando este formato como un espacio de encuentro cultural en el concejo", resaltaron los responsables municipales.

"Estamos muy contentas con la participación y con el cariño que la gente ha mostrado en cada actividad", señaló la directora del proyecto, Ana Laura Barros: "Han venido personas de todas las edades y de muchos lugares, incluso mujeres que regresaron a los lavaderos donde habían lavado en su juventud. Ha sido muy emocionante".

Un esfuerzo colectivo

Los encuentros han sido posibles, destacó el Ayuntamiento, "gracias a la subvención de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias dentro de los espacios singularizados, al apoyo del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio en las labores de limpieza y mantenimiento de los lavaderos, y a la implicación directa de vecinas y vecinos, fundamentales para preservar este patrimonio vinculado al agua".

"Este proyecto también nos recuerda la importancia de cuidar nuestros lavaderos, fuentes y abrevaderos, de protegerlos y mantener viva la memoria de lo que allí sucedía", añadió Barro.

La directora mostró su intención de dar continuidad al proyecto: "Esperamos repetir en 2026, con la colaboración de las instituciones y, sobre todo, con la energía de la gente que lo ha hecho posible".