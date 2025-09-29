El fallecido en el accidente de tráfico de Langreo tenía 71 años y estaba jubilado de la cementera de Tudela Veguín: "Era un trabajador nato"

Trágico suceso en Langreo. El vuelco de un todoterreno en una finca privada del núcleo de Llodero, en la zona rural próxima al distrito de Riaño, se cobró ayer la vida de Jesús R. A., de 71 años. En el vehículo iban también dos menores de edad que resultaron heridos leves. Uno de ellos, de 14 años, es sobrino del fallecido. El accidente ha causado una profunda conmoción entre los vecinos de la zona, que definen a Jesús R. A, vecino de Llodero, como "una persona muy implicada con su pueblo y los núcleos de los alrededores, siempre dispuesto a ayudar al que lo necesitara". Actualmente jubilado, había trabajado en la cementera de Tudela Veguín.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 12.39 horas. En la llamada se indicó que un coche había caído por entre unos árboles y que se escuchaba a unos vecinos pedir ayuda. De inmediato se movilizó a un equipo de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en San Martín del Rey Aurelio, que se trasladaron con la autobomba urbana y el furgón multisocorro, y al Grupo de Rescate a bordo del helicóptero medicalizado.

Tres ocupantes

En un principio, el SEPA informó de que el accidente se había producido por una salida de vía, en una carretera local entre La Piñera y Llodero. Sin embargo, la Guardia Civil detalló a media tarde que el siniestro tuvo lugar "dentro de una finca privada" próxima a esa carretera. También indicó que el vehículo iba ocupado por tres personas: un adulto de 71 años de edad, que resultó fallecido, y dos menores, que resultaron heridos leves. Se hizo cargo de la instrucción de diligencias el equipo de Tráfico de Oviedo.

Un furgón de bomberos en la zona del accidente. / LNE

El todoterreno quedó semivolcado en una zona de matorral y árboles en la parte baja de la finca. El enclave en el que se produjeron los hechos se ubica en la zona rural de la parroquia de Riaño y está cerca del trazado de la Autovía Minera.

Tras el accidente, los bomberos, junto al equipo sanitario activado por el SAMU, comprobaron que el conductor había muerto. Uno de los menores fue trasladado en ambulancia hasta el hospital Valle del Nalón. Según ha podido saber este diario, el chico, que sufrió un golpe en la cabeza, se encuentra, a expensas de más pruebas, fuera de peligro y su estado no reviste gravedad.

El núcleo de Lloredo. / LNE

Los bomberos permanecieron en el lugar del accidente a la espera de la pertinente autorización para extraer el cuerpo del fallecido del interior del vehículo y portearlo hasta la vía. La sala del 112 del SEPA informó a la Guardia Civil y al SAMU, que activó la UVI Móvil de Langreo y la ambulancia de soporte vital básico de la zona.

"Luchador"

El fallecido, conocido como "Chus el de Llodero", era "un trabajador nato y una persona muy dinámica y muy implicada en el pueblo, que siempre ha luchado muchísimo por Llodero y por la zona rural, haciendo tareas de desbroce o realizando peticiones al Ayuntamiento para pedir mejoras. Era un amante de La Piñera, de Llodero y del entorno. Tiene toda la zona perfecta. No pasa ni el Ayuntamiento a desbrozar porque lo limpia él", relató María José Vallina Gómez, alcaldesa de barrio de La Campina, Llodero, la Piñera, La Zorera y de otros núcleos del entorno rural de Riaño.

Jubilado de la cementera de Tudela de Veguín, una de las aficiones de Jesús en la actualidad era cuidar de las ovejas y de los manzanos que tenía en la finca de la casa familiar. "Era una persona muy cordial, de un carácter muy afable, involucrado con la gente y dispuesto a echar una mano al que lo necesitara", indicó Vallina, que añadió: "Ha sido un golpe muy duro; estamos impactados porque era una persona muy querida".