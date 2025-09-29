Las obras en un túnel del Padrún obligan a desviar el tráfico nocturno entre Oviedo y Mieres: esta es la ruta alternativa (y el tiempo añadido del trayecto)

Los conductores que durante cuatro noches de esta semana tengan que viajar de Oviedo a Mieres regresarán al pasado, ya que deberán hacerlo por la carretera vieja, la Nacional-630, conocida como "la carretera de los túneles", que atraviesa el concejo de Morcín por la zona de Argame. Solo será unos días (del lunes al jueves) y entre las diez de la noche y las siete de la mañana. Durante esas horas estará cortado el tramo de la A-66 entre El Caleyu (Ribera de Arriba) y Cardeo (Mieres), para realizar obras de mejora de la seguridad en uno de los dos túneles Padrún, el correspondiente al sentido Oviedo-León.

Los conductores que circulen a esa hora hacia Mieres, Pola de Lena o León deberán abandonar la autovía en la salida 35, en la zona del alto de El Caleyu, tomando la dirección hacia Soto de Ribera, y seguir la nacional, la vieja carretera Gijón-Sevilla, pasando por Argame y Santa Eulalia de Morcín, hasta llegar de nuevo a la autovía en el enlace de Cardeo, ya en el concejo de Mieres.

Esto supone 3,1 kilómetros más de trayecto y unos seis minutos más de viaje. Saliendo desde la plaza de Castilla, en Oviedo, se tarda 14 minutos en llegar a Mieres por autovía (17,6 kilómetros) y 20 minutos (20,7 kilómetros) por esta ruta alternativa.

Hay otra opción para salvar el tramo que estará cerrado durante las noches por las obras en el túnel. Los conductores que salen de Oviedo pueden avanzar un poco más por la autovía en sentido Mieres y tomar la salida 40 en dirección a Olloniego. Esta opción consiste en seguir la As-116 hasta Riaño, en Langreo, pasando por Tudela Agüeria y Tudela Veguín.

Riaño

En la rotonda de Riaño, la que da acceso al corredor del Nalón, la carretera del puerto de Tarna, el conductor puede tomar la primera salida y conducir por la AS-1, la Autovía Minera, hasta Mieres. Un trazado que no tiene demasiado sentido si se viaja desde la capital del Principado, ya que se tardaría 24 minutos y se recorrerían, también desde la plaza de Castilla, 31,1 kilómetros, más del doble del trazado normal.

Esa alternativa sí sería la más adecuada para los vecinos de otras zonas del concejo de Oviedo, como Olloniego, Anieves o Tudela Veguín, que no tendrían que conducir en dirección a la capital hasta El Caleyu para tomar la desviación por la N-630, ya que llegando a Langreo enlazarían con la autovía a Mieres.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible informó de que continúa ejecutando las obras de modernización y mejora de la seguridad de los túneles de Ángel Uriel y El Padrún. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 7,26 millones de euros, financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Entre otros trabajos que se están realizando en los últimos meses, se procederá a la impermeabilización con lámina ignífuga de varias zonas del túnel, a la colocación de la estructura de sustentación de los nuevos ventiladores y a la instalación de una tubería de protección contra incendios.

"En aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios", el Ministerio ha anunciado que se cortará el tubo del túnel de El Padrún, en sentido León, es decir hacia Mieres, desde el lunes 29 de septiembre hasta el jueves 2 de octubre. Los cortes totales se producirán solo en horario nocturno, entre las diez de la noche y las siete de la mañana. Será en ese tramo horario cuando los conductores deberán tomar el itinerario alternativo, que estará debidamente señalizado, "para garantizar la fluidez del tráfico".