El PP acusa de «sectarismo» del gobierno local de IU en Mieres
M. Á. G.
Mieres
El senador popular y presidente del PP de Mieres José Manuel Rodríguez «Lito» alertó sobre «una práctica reiterada y profundamente sectaria» por parte del equipo de gobierno de Izquierda Unida, al asegurar que dirigentes de asociaciones vecinales han sido víctimas de «malos modos y contestaciones impropias tras mantener contacto con el PP».
Según Rodríguez, «cuando un colectivo vecinal traslada sus problemas al PP, poco después recibe una llamada de algunos concejales de IU, en tono bronco y a gritos, dirigiéndose contra los presidentes o presidentas de esas asociaciones, como si fuera un delito hablar con la oposición». Para Rodríguez, estas actitudes revelan una manera de entender la política «propia del sectarismo más rancio». n
