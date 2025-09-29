"Saurín Lagniam", el proyecto inspirado en un saurio: jóvenes de Langreo diseñan un espacio urbano de descanso para La Felguera

Los niños y jóvenes de Langreo quieren "hacer ciudad." Un equipo de chavales del centro Arkuos presentó a los vecinos y a una nutrida representación de la Corporación municipal su diseño "Saurín Lagniam", una estructura de mobiliario urbano "concebida para crear, en la zona verde de la plaza Alejandro Cabrales (frente al propio centro), un espacio de descanso y encuentro", expusieron los responsables de Arkuos.

El diseño ha sido bautizado como "Saurín Lagniam". "Significa el pequeño saurio de Langreo en latín medieval y está inspirado en la documentación guardada en el Archivo Histórico de Hunosa, que se encuentra en el Pozo Fondón. Allí se guardan las fotos de un saurio, un reptil acorazado hallado en la mina en 1933 que contaba con más de 300 millones de años", indicaron los representantes de Arkuos, que detallaron que "se trata de una estructura creada con piezas de madera, asientos de hormigón, materiales sintéticos y tubos metálicos de brillantes colores que incluye un parking para bicicletas y una cubierta. Todo ello pensado para ser realizado con materiales reciclados y sostenibles".

Objetivo

El objetivo es crear un espacio que permita sentarse, charlar, descansar, leer e incluso tumbarse en las zonas verdes de los laterales. Y que pueda ser disfrutado por toda la comunidad. Los chavales expresaron en el encuentro que "nosotros también queremos formar ciudad".

El concejal de Urbanismo, José Antonio Cases, alabó, por su parte, el diseño y la labor de documentación realizada, que incluye en su dossier tipos de materiales y coste

Arkuos está en un bajo de un edificio de La Felguera y ocupa una superficie interior total de 1.250 metros cuadrados a la que hay que sumar una exterior de 773 metros cuadrados. Tiene una capacidad máxima de 232 personas al día. Es un proyecto único en España desarrollado por la Fundación Cruz de los Ángeles que ha contado con el apoyo del Principado y el Ayuntamiento de Langreo.

El centro está abierto a niños y jóvenes desde los 7 años hasta la edad universitaria. Supera los 800 usuarios. El objetivo es poner a disposición de los chavales todo lo necesario para que desarrollen su talento.

Tienen estudio de radio y televisión, escenarios, cocinas, ordenadores, impresoras 3D, piezas de lego, taller de robótica, huertos, un rocódromo... y todo gratis. No es una ludoteca ni un centro de estudios al que ir a hacer los deberes.