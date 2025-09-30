Atajar el "acoso verbal o físico" en la calle, prohibir la publicidad de prostíbulos y regular el uso de los patinetes: así es el borrador de la ordenanza de derechos ciudadanos de Langreo

El Ayuntamiento de Langreo pondrá en marcha en octubre una ronda de encuentros con vecinos para explicar y debatir el borrador de la nueva ordenanza de Derechos Ciudadanos, con el objetivo de recabar aportaciones antes de su redacción definitiva y su tramitación municipal. El gobierno local pretende que la "prioridad" del reglamento sea "la prevención, la educación y la participación como vías de mejora de la convivencia", si bien eso "no implica que no se vayan a aplicar sanciones cuando corresponda".

La iniciativa fue presentada ayer por el alcalde, Roberto García, y por la edil de Juventud y Participación Ciudadana, Marina Casero, que enumeró cinco campos de intervención: el acoso en la vía pública, la prostitución, el uso de espacios públicos, el ruido, la limpieza y el uso de instalaciones deportivas. "Se trata de líneas generales, porque los preceptos no están redactados, a la espera del proceso participativo", expuso.

En el caso de la prostitución en la vía pública, se pretende "sancionar al proxeneta y al cliente, a las mujeres no". "Según nos comentan las entidades, Langreo no es actualmente un concejo en el que haya prostitución en la calle, pero queremos que quede regulado. Y, sobre todo es importante el tema de la publicidad, que no se puedan anunciar prostíbulos. Quedaría prohibido todo tipo de publicidad de ese tipo en Langreo".

Sobre la cuestión del freno al acoso "verbal y físico" en la vía pública, "tanto por razón de sexo como de raza o religión", el Alcalde explicó que "en la última Junta de Seguridad la Policía Nacional nos dijo que habían aumentado los casos de tocamientos y vejaciones, sobre todo aprovechando las fiestas y celebraciones. "Es un tipo de conductas que tenemos que cortar por lo sano". La edil de Juventud añadió que "aquí queremos mantener las dos vías abiertas, tanto la judicial como la administrativa, para que no haya casos que queden sin cubrir".

La edil, en lo relativo al uso de espacios públicos, citó ejemplos como "cuestiones relaciona el uso de patinetes en espacios que no estén acondicionados para ello o la venta ambulante sin regular. Se trata de velar por la convivencia. No puedes usar un equipo de sonido en viviendas a las dos de la mañana sin autorización, pero igual lo puedes usar en el parque si no hay viviendas cerca y no molestas a nadie".

La intención del Consistorio es "construir una herramienta de sensibilización". Roberto García explicó que "tal y como señalan los expertos en pedagogía, una de las mejores formas de intervenir en la sociedad es desde la participación y la coeducación ya que la experiencia demuestra que las personas responden de manera más positiva cuando se les implica en lugar de imponerles prohibiciones".

Otro de los proyectos destacados será la convocatoria de un concurso de grafitis para recuperar espacios degradados o con pintadas ofensivas. Además, el Consistorio convocará un Premio de Valores Cívicos, con dos vertientes: una dirigida al alumnado de los institutos de secundaria del municipio y otra abierta a candidaturas presentadas por la ciudadanía.

"Patios abiertos"

El equipo de gobierno trabaja además en la iniciativa "Patios Abiertos", que permitirá que las instalaciones exteriores de colegios estén disponibles por las tardes, "convirtiéndose en espacios de ocio seguro".

Antes de sus debate y tramitación en el seno del Ayuntamiento, el borrador de la ordenanza será presentado en los consejos sectoriales recogidos en el Estatuto de Participación, así como en los grupos de participación infantil y juvenil. También habrá en octubre encuentros abiertos con los vecinos (a las 17.00 horas) en la Casa de la Cultura de Riaño (8 de octubre); antiguas escuelas de Barros (9); centro social de Tuilla (15); centro social Anita Sirgo de Lada (16); Casa de Cultura de La Felguera (22); Casa de Cultura de Sama (23); y Casa de los Alberti en Ciaño (24).