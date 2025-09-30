El cobalto y el manganeso ya tienen traducción al lenguaje de las personas sordas: la primera tabla periódica en lengua de signos del mundo (presentada en Mieres) lleva firma asturiana

La evolución de un lenguaje y la aparición de nuevos términos es, por gradual, casi imperceptible. Es casi imposible asistir al momento primigenio de utilización de un significante lingüístico y, mucho menos, conocer la justificación de su uso. Es el privilegio que tuvieron este lunes los alumnos del IES de Turón. El salón de actos acogió la presentación de la primera tabla periódica de los elementos químicos en lengua de signos española.

Estudiantes asistentes a la presentación.

No se trata de una traducción sino de la creación de nuevos signos. "Hasta ahora, cuando queríamos decir un elemento de la tabla periódica en lengua de signos, teníamos que deletrearlo", explica la investigadora de la Universidad de Oviedo Aránzazu Valdés-González. Lo que ha hecho ahora el equipo liderado por Valdés-González es crear signos para cada uno de esos elementos. Lo han hecho atendiendo a la etimología, en algunos casos, o a las relaciones históricas y culturales de esos elementos químicos.

Un ángulo de 90 grados con índice y pulgar

El lenguaje de signos tiene una peculiaridad y ventaja sobre el lenguaje oral. "Hablando no podemos decir dos palabras, dos conceptos a la vez, pero en lengua de signos sí, porque tenemos dos manos", subraya la investigadora. De este modo, la mano pasiva (la izquierda para los diestros y la derecha para los zurdos) siempre hace el mismo signo, un ángulo de 90 grados con los dedos índice y pulgar. Ese signo, que simula uno de los ángulos de la tabla, quiere decir que todo lo que se haga con la otra mano pertenece a la tabla periódica.

Teniendo el marco, comienza la elección del signo para cada elemento. Así, por ejemplo, en el caso del Neón se buscó en su etimología. Neón procede del griego "néon", que significa nuevo. De este modo, mientras la mano pasiva nos indica que estamos dentro de la tabla periódica de elementos químicos, la mano dominante hace el signo de "nuevo".

Otro ejemplo, muy vinculado con el valle minero en el que se presentó el proyecto, es el del silicio. La mano dominante señala los pulmones "por la silicosis que sufrían los mineros", explica Aránzazu Valdés-González. En el potasio, por ejemplo, el signo es el movimiento de pelar un plátano. En el cloro, la persona simula nadar en una piscina.

Han sido años de trabajo desde que Valdéz-González presentara en 2017 su tesis doctoral: "Personas sordas y aprendizaje de las materias científico-técnicas en la ESO. Dificultades derivadas de las carencias en la lengua de signos española (LSE) y propuestas de mejora".

La tabla periódica en lenguaje de signos está avalada por la comunidad científica. Valdés-González estuvo acompañada en Turón por José Carlos Rubio y Miguel Ferrero, decano y vicedecano del Colegio de Químicos de Asturias y León, que, al igual que el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, aplaudieron este proyecto de inclusión en las enseñanzas científicas.