Le dio una paliza, le asfixió y le robó 1.300 euros: esta es la pena de cárcel que piden para "El Huevón", autor el año pasado del crimen del portal en Sama

Manuel Fernando R. R. mató por asfixia a I. F. F. después de darle una paliza. Después introdujo el cadáver en el portal de la calle Alfredo Pumarino, en el centro de Sama de Langreo, donde residía el agresor, y le robó 1.300 euros que el fallecido llevaba encima. Es el detalle de lo ocurrido el 7 de diciembre del año pasado según el escrito de la Fiscalía que ahora reclama para el presunto autor del crimen, Manuel Fernando R. R., un camarero de Sama de 45 años de edad detenido por la muerte de I. F.F., de 69 años, una pena por el delito de homicidio, a 15 años de prisión, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena; prohibición de aproximación y comunicación con la mujer del fallecido durante 20 años; y libertad vigilada durante 5 años; y por el delito de hurto, a 18 meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Además, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a la esposa del fallecido con 100.000 euros, más los intereses legales correspondientes.

Fractura de laringe

El Ministerio Fiscal sostiene que sobre las 22.40 horas del 7 de diciembre de 2024, el acusado se encontraba en el rellano de un portal de la calle Alfredo Pumarino de Langreo, donde mantuvo una discusión con I.F.F. tras haberle reclamado el pago de una deuda. En el curso de una violenta discusión entre ambos, el acusado, después de propinar varios golpes a la víctima, la agarró fuertemente del cuello, ocasionándole fracturas laríngeas internas, que provocaron su fallecimiento por asfixia.

Una vez que el acusado acabó con la vida del hombre, y siempre según el relato de la Fiscalía, arrastró su cadáver hacia el interior del portal y, tras registrar su ropa, se apoderó de 1.300 euros en metálico que llevaba. A continuación, abandonó el lugar y, sobre las 23.20 horas, se dirigió en un taxi a la Campurra, en Pola de Laviana. Fue detenido al día siguiente, sobre las 17.30 horas, en un local de El Entrego.

En prisión

Durante su paso por el juzgado, Manuel Fernando R. R., de origen venezolano y al que conocen por el apelativo de "Huevón", se negó a declarar ante el juez, como ya había hecho anteriormente en la Comisaría de La Felguera, donde tampoco quiso responder las preguntas de los investigadores. Ante el juez langreano, solo respondió a cuestiones formuladas por su abogado, sin aportar su versión sobre lo sucedido. El mismo día de su comparecencia en el juzgado, el 11 de diciembre, fue decretado su ingreso en prisión. Desde entonces permanece en la cárcel de Asturias.

El Ministerio Fiscal ha presentado su escrito de conclusiones provisionales ante el órgano jurisdiccional correspondiente. La vista oral se celebrará ante un jurado popular en una fecha aún por determinar