Langreo llora a Chus el de Llodero, fallecido al volcar su todoterreno en una finca: "Era muy buen paisano; no nos lo creemos"

Jesús R. A., el hombre fallecido el domingo al volcar un todoterreno en una finca de Langreo era jubilado de la cementera de Tudela Veguín y tenía la finca en perfecto estado de revista. Allí siguen sus ovejas y sus gallinas, ajenas a la tragedia que ha dejado sin habla a esta pequeña localidad del distrito de Riaño, en Langreo. El fallecido era muy conocido en la zona y todos los que le trataron destacaban que "era muy buen paisano" y que "cuidaba mucho la finca y los alrededores". Tan solo un paseo por la zona deja ver el empeño que ponía en tenerlo todo en perfecto estado.

En la finca en la que se produjo el accidente, la familia lloraba este lunes en la intimidad la pérdida de su ser querido. A la casa, la única del pueblo, se acercaron vecinos de la zona para trasladar sus condolencias. "Me duele tanto como a ellos, le conocía desde hace muchísimos años y no me lo puedo creer, cuando me lo dijeron quedé asustado", decía un vecino en las inmediaciones del lugar del siniestro.

Mientras Llodero, La Piñera, Riaño y todo el concejo de Langreo lloran la muerte de Jesús R. A., de 71 años de edad, uno de los dos menores que acompañaban al fallecido cuando tuvo lugar el trágico accidente ya ha sido dado de alta tras ser atendido de heridas en el rostro y en una mano. El menor ya descansa en casa. Su hermano, herido leve en el accidente, fue quien, tras lograr abandonar el vehículo accidentado, un todoterreno, avisó a la familia que se encontraba en la vivienda.

Autopsia

Familiares y allegados de Chus el de Llodero esperaban este lunes el resultado de la autopsia que determinará las causas del fallecimiento. En un primer momento todo indica que la muerte se produjo al sufrir el hombre un fuerte golpe en la cabeza. El coche en el que viajaban Jesús R. A. y los dos menores, "dos sobrinos que le querían como a un padre", volcó en el interior de una finca propiedad de la familia y cayó por un pequeño desnivel. Todo hace pensar que el vuelto ocasionó que el fallecido se diese un golpe que resultó mortal.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso del accidente a las 12.39 horas del domingo. En la llamada se indicaba que un coche había caído por entre unos árboles y que se escuchaba a unos vecinos pedir ayuda. De inmediato se movilizó a un equipo de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en San Martín del Rey Aurelio, que se trasladaron con la autobomba urbana y el furgón multisocorro, y al Grupo de Rescate a bordo del helicóptero medicalizado. No pudieron hacer nada por la vida de Jesús. R. A.n