Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Les Filanderes" premia la poesía de María Jesús Robles

El segundo premio se lo llevó Alexis López Vidal

Los ganadores con la presidenta de Les Filanderes en el centro.

Los ganadores con la presidenta de Les Filanderes en el centro.

D. O.

Langreo

El colectivo sociocultural "Les Filanderes" ha entregado los premios de su certamen de poesía "Mujeres Silenciadas. Argentina Rubiera". En esta ocasión, el primer premio fue para María Jesús Robles Santamaría por el poema "Las olvidadas". El segundo premio se lo llevó Alexis López Vidal por "Tríptico de candado y olvido". El acto de entrega de los premios, que tuvo lugar en la Casa de Cultura Escuelas Dorado, en Sama y contó con la presencia del alcalde de Langreo, Roberto García.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Accidente mortal en Langreo: muere un hombre al volcar un todoterreno en una finca y su sobrino de 14 años y otro menor resultan heridos
  2. El fallecido en el accidente de tráfico de Langreo tenía 71 años y estaba jubilado de la cementera de Tudela Veguín: 'Era un trabajador nato
  3. Manuel Ángel Álvarez, alcalde de Mieres: 'Volvemos a estar en el mapa, pero no es suficiente: queda mucho trabajo por hacer
  4. Goteo de condenas contra el policía nacional adscrito a la comisaría de Langreo acusado de impagos
  5. La Brigada Minera evaluará si es viable enlazar la senda de Loredo con La Foz: Mieres, Morcín y Riosa quieren unirse peatonalmente
  6. El Ayuntamiento de Langreo encargará a una empresa privada la gestión del nuevo recinto ferial, en la fase final de su construcción
  7. Los Mártires, desde hoy en Mieres con 'Tekilazo
  8. Algo huele mal (otra vez) en Langreo: repuntan las quejas vecinales por el hedor en las calles de La Felguera

Atajar el "acoso verbal o físico" en la calle, prohibir la publicidad de prostíbulos y regular el uso de los patinetes: así es el borrador de la ordenanza de derechos ciudadanos de Langreo

Atajar el "acoso verbal o físico" en la calle, prohibir la publicidad de prostíbulos y regular el uso de los patinetes: así es el borrador de la ordenanza de derechos ciudadanos de Langreo

"Les Filanderes" premia la poesía de María Jesús Robles

"Les Filanderes" premia la poesía de María Jesús Robles

El aeródromo de La Chalana

El aeródromo de La Chalana

Desequilibrios

Detenido en Mieres un hombre que disparó a su esposa en Torrelavega

Detenido en Mieres un hombre que disparó a su esposa en Torrelavega

Las obras en un túnel del Padrún obligan a desviar el tráfico nocturno entre Oviedo y Mieres: esta es la ruta alternativa (y el tiempo añadido del trayecto)

Las obras en un túnel del Padrún obligan a desviar el tráfico nocturno entre Oviedo y Mieres: esta es la ruta alternativa (y el tiempo añadido del trayecto)

Media docena de agrupaciones actuarán en el Mes Coral de Laviana: estas son las formaciones participantes

Media docena de agrupaciones actuarán en el Mes Coral de Laviana: estas son las formaciones participantes

Accidente mortal en Langreo: recibe el alta el menor hospitalizado tras el vuelco del todoterreno

Accidente mortal en Langreo: recibe el alta el menor hospitalizado tras el vuelco del todoterreno
Tracking Pixel Contents