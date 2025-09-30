"Les Filanderes" premia la poesía de María Jesús Robles

El colectivo sociocultural "Les Filanderes" ha entregado los premios de su certamen de poesía "Mujeres Silenciadas. Argentina Rubiera". En esta ocasión, el primer premio fue para María Jesús Robles Santamaría por el poema "Las olvidadas". El segundo premio se lo llevó Alexis López Vidal por "Tríptico de candado y olvido". El acto de entrega de los premios, que tuvo lugar en la Casa de Cultura Escuelas Dorado, en Sama y contó con la presencia del alcalde de Langreo, Roberto García.