Teatro, un libro, una placa y una exposición: los "regalos" para celebrar el centenario del grupo escolar Aniceto Sela, en Mieres

El Ayuntamiento de Mieres conmemorará a partir de este sábado el centenario del edificio del grupo escolar Aniceto Sela, que hoy ocupan dos colegios y que, ubicado en el centro de la calle Manuel Llaneza, en pleno corazón de Mieres, supone una de las construcciones icónicas de la villa.

El próximo 11 de octubre se cumplirá el centenario de su inauguración y el Ayuntamiento pondrá en marcha desde este fin de semana diferentes actividades para conmemorarlo. "Se trata de un hito importante por lo que supone que este Grupo Escolar haya sido testigo de los últimos cien años de historia de nuestro concejo", señaló la edil de Educación, Belén Alonso.

Exposición

Este sábado, se inaugura una muestra en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura, a las 19.00 horas, y se presentará el libro "Grupo Escolar Aniceto Sela 1925-2025. 100 años de nuestra historia", de José Ramón Viejo, a las 20.00 horas, en el auditorio Teodoro Cuesta. Antes, a las 18.00 horas, está prevista la colocación de una placa en la fachada del centro. En todos estos actos participará la familia de Aniceto Sela.

El mismo sábado por la mañana, a las 13.00 horas, el patio de los colegios públicos Aniceto Sela y Liceo Mierense –los centros que ahora componen lo que fue el Grupo Escolar Aniceto Sela– acogerá una obra de teatro.

En la exposición habrá un espacio interactivo para que quienes lo deseen puedan llevar sus fotos relacionadas con este Grupo Escolar. Imágenes que serán escaneadas.