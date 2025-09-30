El turismo, la innovación, el futuro de la ganadería y el retorno al campo: la España rural repasa en San Martín sus oportunidades y desafíos

El pozo Sotón, en San Martín, será escenario este fin de semana (del 3 al 5 de octubre) de la novena edición de Presura, la Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural, que este año se celebra por primera vez en Asturias. El encuentro reunirá a más de cincuenta expositores nacionales y de Portugal, diecisiete de ellos asturianos, y «desplegará un amplio programa con diez mesas redondas, setenta comunicaciones breves y múltiples actividades abiertas al público, lo que convertirá el Principado en epicentro de la España rural», destacó el Principado.

Fuentes del Gobierno regional resaltaron también que «Asturias será la gran protagonista de esta edición, con una destacada representación en los expositores, en las mesas de debate y en el espacio ‘Ágora’, que servirá para difundir proyectos de innovación tecnológica, economía social, producción agroalimentaria sostenible, turismo responsable y cultura popular. La diversidad del tejido emprendedor y asociativo de la comunidad mostrará cómo el medio rural puede ser motor de empleo, inclusión, creatividad y desarrollo económico.

La presentación de esta feria, que cuenta con el apoyo del Principado y de la Fundación Caja Rural, contó con la participación del director general de Reto Demográfico, Marcos Niño, que señaló que la de reto demográfico es un área «extremadamente importante» para el Principado. «A pesar de que en Asturias no tenemos los problemas a los que se enfrentan las comunidades de la España vaciada, sí hay territorios con algunas necesidades», ha señalado.

El programa previsto abordará cuestiones clave para el futuro del medio rural, con mesas redondas dedicadas a la juventud, la ganadería extensiva, el papel de la cultura y la ciencia frente a la despoblación, la estacionalidad en las zonas costeras, la economía social o el regreso de nuevas generaciones a la tierra de sus abuelos.

Otros actos

Por otra parte, hoy tendrá lugar en Infiesto el encuentro "Narrativas que repueblan: el papel de la cultura y los medios en la revitalización rural", una jornada que servirá de antesala a Presura y que reunirá a periodistas, escritores, cineastas, artistas y creadores de contenido "para reflexionar sobre cómo la comunicación, la cultura y las redes sociales pueden impulsar la revitalización de los pueblos y ofrecer una nueva mirada sobre la España rural".

También en el marco de Presura, la Cátedra de Municipalismo de la Universidad de Oviedo organiza una sesión informativa sobre el mecanismo de garantía rural, una herramienta destinada a revisar normas y políticas desde una perspectiva rural. Será en la Facultad de Economía y Empresa, el miércoles 1 de octubre a las 12:30 horas.