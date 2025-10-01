Más de 100 expositores, exposiciones y Star Wars: así será la Feria Internacional del Coleccionismo

La Feria internacional de Coleccionismo de Asturias, que celebra este fin de semana en Mieres su edición número 14, supera este año su récord de participación con un total de 112 expositores y lista de espera de participantes. “Este año ha habido mucho interés por acudir a la feria”, certificó Miguel Martínez, responsable de la organización. Entre los expositores destacados, llegados de toda España y de otros países como Andorra o Rumanía, Martínez destacó la exposición de cultura japonesa del historiador Hashimoto Takaharu, un gran especialista en las antigüedades del país asiático. Takaharu mostrará en Mieres carteles y pintoras promocionales de películas, como las del cineasta Akira Kurosawa y obras de teatro. También habrá exposiciones de Playmobil, Lego, o muñecas Barbie. En el caso de las muñecas se mostrará también una colección dedicada a mujeres científicas.

Una de las novedades de este año está un espacio dedicado a los juegos de mesa y de rol, “un pequeño homenaje a Celestino Peláez, propietario de la tienda ‘El pequeño dragón’, en Mieres, donde nos reuníamos todos los aficionados”, apuntó Martínez.

Habrá exposiciones de modelismo 3D y participarán también las asociaciones de Star Wars y North Fantasy, que mostrarán sus trajes y complementos durante todo el fin de semana.

Cine francés

Además, Francisco Jurado presentará su libro “El programa de mano en el cine francés”, un volumen de 469 páginas con reproducciones de los afiches que continúa el trabajo que Jurado ya hizo sobre el cine español.

Otra de las novedades de esta edición es que a la cita se suma el Festival de Cine de Oviedo (FOCO) que el sábado a las 17.00 horas proyectará en el salón de actos del recinto ferial de Mieres, donde se desarrolla la feria, la película “Historias de halloween” . A las 18.40 horas se podrá ver una selección de cortos nacionales. El domingo, también a las 17.00 horas, se proyectará el largometraje “Aliento” y a las 18.30 horas una selección de cortos asturianos.

La feria cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Mieres y la entrada tiene un precio de tres euros. El viernes estará abierta de 16.00 a 21.00 horas, el sábado de 11.00 a 21.00 horas ininterrumpidamente y el domingo de 11.00 a 20.30 horas.