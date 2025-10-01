El concurso de tonada de Langreo cumple diez años

La Asociación de Amigos de la Toná "Mina Trechora" celebra este año la décima edición del concurso de tonada " Ciudá de Llangréu", que cuenta con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA y que se ha convertido ya no solo en una cita artística, sino en patrimonio sentimental y cultural de Langreo, también en referente dentro del calendario de los concursos de canción asturiana.

En lo económico, el concurso contará este año con una subvención de 3.000 euros tras el acuerdo alcanzado entre el equipo de gobierno de Langreo ( IU), PSOE y l PP, que han coincidido en señalar "la importancia de esta cita en el calendario langreano y la necesidad de proteger y promover nuestra cultura, máxime cuando la tonada goza de protección cultural".

Chimo Rodríguez Fernández, presidente de la asociación organizadora, agradeció la ayuda económica, subrayando que "no es un dinero que vaya a la asociación, sino que está dirigida a promocionar la tonada. Cuanto mayores sean los premios, mayor repercusión tendrá este concurso que cada sábado reúne a un centenar de personas en el Cine Felgueroso".

Premio "La Busdonga"

En la presentación del concurso, que tuvo lugar ayer en el Ayuntamiento de Langreo, se destacó que este año contará con la participación de más de 55 intérpretes, tanto adultos como menores. Además, el concurso es puntuable para el premio "Obdulia Álvarez, La Busdonga" que organiza la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias.

El certamen se celebrará en el Cine Felgueroso de Sama desde este sábado, 4 octubre, hasta el 20 de diciembre, con sesiones todos los sábados a las 19.00 horas, a excepción de los festivos. La entrada, como en ediciones anteriores, es libre hasta que se complete el aforo. Durante el mes de octubre, tendrán lugar las jornadas clasificatorias. En noviembre se celebrarán las semifinales, y diciembre será el mes de las dos grandes finales. La gala de entrega de premios se celebrará el domingo 20 de diciembre a las 12.00 horas.

El concurso de tonada "Ciudá de Llangréu", enfatiza la organización, " no es solo un evento musical, es también un tributo a las voces que marcaron una época, como Xuacu el de Sama o Obdulia Álvarez, "La Busdonga", quienes con su arte sembraron una herencia que hoy sigue viva en cada interpretación".

El concurso contará con cinco categorías: apartado absoluto, masculino y femenino; aficionados, también en hombres y mujeres; y el premio "Celso Casal Candanedo" para intérpretes de 13 a 22 años.