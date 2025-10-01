Langreo se abre a dar uso empresarial al edificio del antiguo colegio de La Salle (propiedad de Duro) si hay propuestas para ocuparlo

El gobierno local de Langreo se ha mostrado dispuesto a "valorar" un cambio de catalogación de usos del antiguo colegio de La Salle, ubicado en pleno centro de La Felguera, para que pueda alojar algún tipo de actividad empresarial. El inmueble es propiedad de Duro Felguera, al igual que la parcela anexa, en la que el Ayuntamiento negocia con la compañía habilitar un aparcamiento, según anunció el concejal de Urbanismo, José Antonio Cases.

Todo viene derivado del movimiento realizado por Duro para vender su sede central en Gijón, donde lleva desde 2008, y trasladarse al edificio Incuv@tic II de la Ciudad Tecnológica de Valnalón, en Langreo.

La compañía de ingeniería –que atraviesa un momento delicado (lleva diez meses en preconcurso de acreedores)– cuenta en Langreo con el edificio histórico del antiguo colegio de La Salle, pero ese inmueble solo se puede destinar a usos culturales y de formación.

Aunque eso podría cambiar, según señaló el edil de Urbanismo. "Ese espacio (próximo al parque Dolores F. Duro) tiene dos calificaciones. Por un lado, la finca que da a la calle Pedro Duro es de equipamiento genérico, pero el edificio de La Salle es equipamiento cultural, es ahí donde tienen allí el archivo".

Traslado

Al hilo del traslado de la empresa a Valnalón, Cases esgrimió que "si decidiesen tomar alguna iniciativa en ese sentido, poner sus oficinas allí o impulsar algún tipo de actividad empresarial, se valoraría cambiar la catalogación, siempre bajo la premisa de velar por la conservación de un edificio histórico, de características singulares y que está protegido".

Y detalló: "Se podría valorar, es una catalogación urbanística, pero las catalogaciones se pueden modificar en función de las necesidades". El inmueble, que en los últimos años había acogido sedes de asociaciones y cursos formativos, se encuentra sin actividad desde hace tres lustros.

También aludió el edil a la finca anexa. "Ya hemos comentado con Duro Felguera la posibilidad de habilitarlo como aparcamiento para los empleados de la propia empresa, porque hay un problema importante de estacionamiento en la zona de Valnalón y hay que buscar alternativas".

Explicó Cases que "se está valorando la opción de que sea un aparcamiento mixto para trabajadores de Duro, pero del que también puedan disfrutar los ciudadanos en general". El concejal se mostró prudente porque Duro está "en un proceso muy complejo. Esperamos que acabe de la mejor manera posible para la empresa y para los trabajadores".

