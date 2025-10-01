Lena reparará 15 parques infantiles, entre ellos el del colegio Vital Aza

El Ayuntamiento de Lena asumirá el arreglo integral del parque infantil del colegio público Vital Aza, una actuación que se iniciará en las próximas semanas y que permitirá sustituir todos los elementos de juego y adaptarlos a la normativa actual de seguridad.

La administración local asume la competencia del arreglo integral de dicho parque, "que corresponde al Principado", subrayan fuentes municipales. Añaden que "se trata de una reclamación de los padres y madres de alumnos, que atendemos para que los niños tengan donde jugar".

Parque de Villallana

A esta actuación se une la recién concluida obra de mejora integral llevada a cabo en el parque de Villallana, con la restauración y sustitución de los elementos de juego, tanto para los niños como los aparatos de gimnasia biosaludable. La actuación supuso una inversión de 11.200 euros.

El área de Obras, que dirige Roberto Campomanes, inició en Casorvia y continuó en Villallana el plan de mejora y revitalización de los parques infantiles en todo el concejo. La pretensión es "reparar y renovar aquellos parques que se encuentran deteriorados, así como garantizar espacios seguros para los más pequeños".

En esta primera fase se dará prioridad también a las actuaciones en los parques infantiles de Carabanzo, el de la plaza de La Pola y el de Campomanes, situado junto al ambulatorio. Estas localizaciones fueron seleccionadas debido a que los elementos se encuentran en peores condiciones.

Las obras se adaptarán a las necesidades específicas de cada instalación. Las actuaciones incluyen desde la limpieza profunda y el pintado, hasta la sustitución de elementos deteriorados . En total, se actuará en 15 parques del concejo.