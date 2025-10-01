Policías de élite, drones y de madrugada: así fue el arresto en Rioturbio (Mieres) del hombre que tiroteó a su esposa en Cantabria

Desde un primer momento las fuerzas de seguridad creían que el hombre acusado de disparar a su esposa en la espalda en la localidad cántabra de Torrelavega el pasado 4 de septiembre podría haberse escondido en Mieres, donde tiene lazos familiares. Así fue, estaba en un piso en Rioturbio y allí fue detenido después de un operativo en el que la Policía Nacional utilizó todos los medios a su alcance para asegurar la captura.

La comisaría de la Policía Nacional de Santander se puso en contacto con sus compañeros de la comisaría de Mieres, que fueron los encargados de hacer el seguimiento del fugado y asegurarse que estaba en Rioturbio. Para ello se utilizaron drones, que permitieron garantizar que el hombre estaba en el interior del domicilio y que podía ser arrestado.

En ese momento entraron en juego los agentes de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), unidades de la Policía Nacional que actúan en situaciones de alto riesgo y gran peligrosidad. Se trasladaron desde Bilbao junto a policías de Santander y de Oviedo. Su presencia fue requerida al tener fundadas sospechas de que el hombre tenía un arma corta y que era muy peligroso.

Factor sorpresa

Finalmente esa peligrosidad quedó anulada por la sorpresa. La Policía montó un gran dispositivo a las seis de la mañana del pasado sábado y a las 7 de la mañana accedieron a la vivienda, en la que dormía el acusado. El factor sorpresa fue clave y el hombre no ofreció ninguna resistencia.

Según han confirmado fuentes de la Policía Nacional en Cantabria, la mujer permanece hospitalizada en el Hospital de Valdecilla, en Santander. Según otras fuentes, las heridas producidas por el disparo podrían dejarle secuelas de por vida. Mientras, el juzgado de Instrucción de Torrelavega decretó este lunes el ingreso en prisión del acusado.