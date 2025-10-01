El PP exige el arreglo de la carretera del Cordal, de Lena a Morcín y Riosa
El Principado incluyó 3,8 millones en el Plan de Infraestructuras, pero la obra no llegó a hacerse n "Es una vía estratégica para la zona", dice la diputada Cristina Vega
El PP ha denunciado el mal estado de la carretera del Cordal, la AS-231, que une los concejos de Lena. Morcín y Riosa. La diputada regional y portavoz de Infraestructuras del PP, Cristina Vega, visitó este miércoles la zona para explicar que "el Gobierno del Principado prometió en el Plan de Infraestructuras 2021-2025 una inversión de 3,8 millones de euros para la carretera AS-231; sin embargo, esa inversión nunca ha sido consignada en los presupuestos desde que Adrián Barbón (PSOE) es presidente". "En, en definitiva, una obra comprometida, pero nunca ejecutada", afirmó Vega.
En este sentido, la diputada regional señaló que "ahora que se habla del nuevo Plan de Infraestructuras (PIMA), lo responsable es rendir cuentas del vigente 2021-2025, detallando objetivos, calendarios y obras comprometidas que no se han ejecutado". Para la diputada popular, "la AS-231 es un ejemplo claro de ese incumplimiento. No se puede anunciar el siguiente periodo sin cerrar el anterior; de lo contrario, no hablamos de planificación, sino de propaganda", afirmó.
"Vía natural hacia el HUCA"
Cristina Vega destacó además que "estamos hablando de una carretera estratégica que une el centro de Asturias con los concejos de Lena, Riosa y Morcín". Explicó que se trata de "la vía natural hacia el Hospital Universitario Central de Asturias, imprescindible para una población rural envejecida, donde los tiempos de respuesta en emergencias son cuestión de salud y de vida". Además, añadió que para esos servicios de emergencia o para cualquier otra incidencia, "no existen itinerarios alternativos viables, ya que son más largos, más lentos y más inseguros". También subrayó Vega que "la AS-231 es esencial para la ganadería extensiva, porque da acceso a los pastos de altura, y es una carretera muy transitada por ciclistas y turistas, que visitan las minas prehistóricas de cobre de Texeo, las más antiguas de Europa".
Reparaciones "puntuales"
"La realidad es que esta vía está abandonada: el firme entre Riosa y Pola de Lena no se renueva desde 1990. Fue tramo de concentración de accidentes en 2007, 2008 y 2009, y solo se han hecho reparaciones puntuales. El colmo es que el Principado ha tenido que invertir recientemente más de 250.000 euros en una obra de emergencia en el kilómetro 15,9, donde el hundimiento de la calzada ponía en riesgo la seguridad de los usuarios", censuró la parlamentaria popular.
Vega anunció que llevará una iniciativa parlamentaria a la próxima comisión de Movilidad y exigió al Principado que incluya las obras en los próximos presupuestos regionales porque "no hacerlo es seguir poniendo en peligro a los vecinos".
