El Rally Montaña Central calienta motores

El Rally Montaña Central ya calienta motores. La prueba, que se disputa este viernes y sábado, contará con un centenar de equipos. Serán 90,78 kilómetros cronometrados con 8 tramos, "destacando el retorno nuevamente de Espinos o un trazado por el concejo de Morcín con novedades", indicaron los organizadores. En la imagen, la presentación de la prueba.