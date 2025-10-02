Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Argayu Fest llena Redes de música este fin de semana

El norteamericano Paul Val, la estrella internacional entre una pléyade de lujo de bandas asturianas

&quot;De Fem&quot; durante un concierto en el teatro Jovellanos de Gijón

"De Fem" durante un concierto en el teatro Jovellanos de Gijón

David Orihuela

David Orihuela

Campo de Caso

El Argayu Fest celebra desde este viernes su segunda edición en Campo de Caso. Habrá una veintena de conciertos y sesiones de DJs, así como con actividades para dar a conocer el patrimonio etnográfico y natural del Alto Nalón. El festival, en pleno Parque Natural de Redes y de carácter gratuito, es una iniciativa popular para acercar la cultura a los pueblos de la zona y, al mismo tiempo, mostrar su riqueza cultural y natural.

En el cartel están bandas asturianas como "Pelazo", "Los Perloras", "Pablo und Destruktion", "Tuya", "Montefurado", "De Fem", "Matöse", "Los Míticos del Chimborazo", Elena del Frade y "Blues&Decker". Además, como estrella invitada está el norteamericano Paul Val. Los conciertos comienzan hoy viernes a las 19.00 horas y el sábado y domingo a las 13.00 horas.

