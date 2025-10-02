El Argayu Fest llena Redes de música este fin de semana
El norteamericano Paul Val, la estrella internacional entre una pléyade de lujo de bandas asturianas
El Argayu Fest celebra desde este viernes su segunda edición en Campo de Caso. Habrá una veintena de conciertos y sesiones de DJs, así como con actividades para dar a conocer el patrimonio etnográfico y natural del Alto Nalón. El festival, en pleno Parque Natural de Redes y de carácter gratuito, es una iniciativa popular para acercar la cultura a los pueblos de la zona y, al mismo tiempo, mostrar su riqueza cultural y natural.
En el cartel están bandas asturianas como "Pelazo", "Los Perloras", "Pablo und Destruktion", "Tuya", "Montefurado", "De Fem", "Matöse", "Los Míticos del Chimborazo", Elena del Frade y "Blues&Decker". Además, como estrella invitada está el norteamericano Paul Val. Los conciertos comienzan hoy viernes a las 19.00 horas y el sábado y domingo a las 13.00 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un emblema hostelero de Asturias que cerró hace diez años sale a la venta (y ahora vale la mitad que antes)
- Policías de élite, drones y de madrugada: así fue el arresto en Rioturbio (Mieres) del hombre que tiroteó a su esposa en Cantabria
- El fallecido en el accidente de tráfico de Langreo tenía 71 años y estaba jubilado de la cementera de Tudela Veguín: 'Era un trabajador nato
- La Brigada Minera evaluará si es viable enlazar la senda de Loredo con La Foz: Mieres, Morcín y Riosa quieren unirse peatonalmente
- Langreo se abre a dar uso empresarial al edificio del antiguo colegio de La Salle (propiedad de Duro) si hay propuestas para ocuparlo
- Accidente mortal en Langreo: recibe el alta el menor hospitalizado tras el vuelco del todoterreno
- Detenido en Mieres un hombre que disparó a su esposa en Torrelavega
- Le dio una paliza, le asfixió y le robó 1.300 euros: esta es la pena de cárcel que piden para 'El Huevón', autor el año pasado del crimen del portal en Sama