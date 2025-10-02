El Argayu Fest llena Redes de música este fin de semana

El Argayu Fest celebra desde este viernes su segunda edición en Campo de Caso. Habrá una veintena de conciertos y sesiones de DJs, así como con actividades para dar a conocer el patrimonio etnográfico y natural del Alto Nalón. El festival, en pleno Parque Natural de Redes y de carácter gratuito, es una iniciativa popular para acercar la cultura a los pueblos de la zona y, al mismo tiempo, mostrar su riqueza cultural y natural.

En el cartel están bandas asturianas como "Pelazo", "Los Perloras", "Pablo und Destruktion", "Tuya", "Montefurado", "De Fem", "Matöse", "Los Míticos del Chimborazo", Elena del Frade y "Blues&Decker". Además, como estrella invitada está el norteamericano Paul Val. Los conciertos comienzan hoy viernes a las 19.00 horas y el sábado y domingo a las 13.00 horas.