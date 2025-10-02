Bob Pop lleva a Mieres su obra "Hablar no sirve. De nada"

El Ayuntamiento de Mieres abrirá este viernes a las 10.30 horas la reserva de entradas para el espectáculo "Hablar no sirve. De nada", el nuevo proyecto de Bob Pop en el que aborda temas como la dependencia, la vulnerabilidad, el amor o el sexo a través de una propuesta íntima y provocadora. Las entradas son gratuitas pero hay que reservar, un máximo de dos por persona, y confirmar esa reserva unos días antes de la actuación. La reserva debe hacerse a través de internet.

El artista califica este proyecto como "monólogo imposible" y "diálogo necesario sobre la importancia de contarnos las historias cuando, finalmente, estamos preparados para entenderlas".

Bob Pop llegará a Mieres, concretamente al Auditorio Teodoro Cuesta, el 6 de noviembre, en el marco del Festival Independiente Asturiano Sobre Comunidad Cultural (FIASCO), que este año está centrado en la inclusión. La cita, cuyo programa se dará a conocer en los próximos días, se celebrará del 6 al 9 de noviembre y está organizado por el Ayuntamiento y El Cohete Internacional

Por el momento solo ha trascendido la presencia de Bob Pop, pero se promete una programación "rompedora, variada y de calidad".