Bob Pop lleva a Mieres su obra "Hablar no sirve. De nada"
El festival Fiasco abre hoy la reserva de entradas para el espectáculo
El Ayuntamiento de Mieres abrirá este viernes a las 10.30 horas la reserva de entradas para el espectáculo "Hablar no sirve. De nada", el nuevo proyecto de Bob Pop en el que aborda temas como la dependencia, la vulnerabilidad, el amor o el sexo a través de una propuesta íntima y provocadora. Las entradas son gratuitas pero hay que reservar, un máximo de dos por persona, y confirmar esa reserva unos días antes de la actuación. La reserva debe hacerse a través de internet.
El artista califica este proyecto como "monólogo imposible" y "diálogo necesario sobre la importancia de contarnos las historias cuando, finalmente, estamos preparados para entenderlas".
Bob Pop llegará a Mieres, concretamente al Auditorio Teodoro Cuesta, el 6 de noviembre, en el marco del Festival Independiente Asturiano Sobre Comunidad Cultural (FIASCO), que este año está centrado en la inclusión. La cita, cuyo programa se dará a conocer en los próximos días, se celebrará del 6 al 9 de noviembre y está organizado por el Ayuntamiento y El Cohete Internacional
Por el momento solo ha trascendido la presencia de Bob Pop, pero se promete una programación "rompedora, variada y de calidad".
Suscríbete para seguir leyendo
- Accidente mortal en Langreo: muere un hombre al volcar un todoterreno en una finca y su sobrino de 14 años y otro menor resultan heridos
- El fallecido en el accidente de tráfico de Langreo tenía 71 años y estaba jubilado de la cementera de Tudela Veguín: 'Era un trabajador nato
- Policías de élite, drones y de madrugada: así fue el arresto en Rioturbio (Mieres) del hombre que tiroteó a su esposa en Cantabria
- La Brigada Minera evaluará si es viable enlazar la senda de Loredo con La Foz: Mieres, Morcín y Riosa quieren unirse peatonalmente
- Goteo de condenas contra el policía nacional adscrito a la comisaría de Langreo acusado de impagos
- Accidente mortal en Langreo: recibe el alta el menor hospitalizado tras el vuelco del todoterreno
- Algo huele mal (otra vez) en Langreo: repuntan las quejas vecinales por el hedor en las calles de La Felguera
- Detenido en Mieres un hombre que disparó a su esposa en Torrelavega