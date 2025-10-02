Un emblema hostelero de Asturias que cerró hace diez años sale a la venta (y ahora vale la mitad que antes)

El emblemático restaurante El Urogallo, en El Entrego, cumple diez años cerrado sin haber logrado en todo este tiempo atraer a un nuevo comprador o conseguir que sus instalaciones sean utilizadas para algún tipo de proyecto. El inmueble y sus terrenos se encuentran a la venta en varias agencias por 220.000 euros. Un precio muy lejano del que tuvo al poco tiempo de cerrar, cuando se pedía algo más de un millón de euros por la propiedad (1.060.000). El precio cayó posteriormente hasta el medio millón, y ahora, coincidiendo con el décimo aniversario de su cierre, vuelve a rebajarse, esta vez hasta los 220.000 euros.

En todo este tiempo, el emblemático establecimiento ha sufrido actos vandálicos, robos de materiales y hasta un incendio.

El edificio principal de El Urogallo cuenta con 2.662 metros cuadrados construidos, además de unos terrenos "de más de 10.000 metros cuadrados", diversos almacenes y construcciones auxiliares, como hórreos.

Inaugurado en 1973, fue durante décadas un icono de la hostelería de la comarca del Nalón, sinónimo de calidad y buen hacer, pero no pudo esquivar la crisis económica y echó definitivamente el cierre en 2015. El complejo, con elementos muy característicos como los hórreos ubicados en el recinto ajardinado exterior, fue un símbolo para la celebración de todo tipo de eventos, como comidas familiares, bodas, comuniones, bautizos o reuniones de empresa.

Declive

El grupo hostelero al que pertenecía hasta su cierre entró en concurso de acreedores en abril de 2014. Ya en 2015, el restaurante cerró por la falta de soluciones, y dos años después, en 2017, se acabó extinguiendo la sociedad. Quedó entonces en manos de los principales acreedores de la empresa, los bancos.

Hubo cierta esperanza en 2017 cuando El Urogallo fue comprado por el grupo Santagadea, que llegó a tramitar los permisos municipales. El plan original se centraba en analizar los desperfectos sufridos, tras dos años de inactividad, y ejecutar las reparaciones necesarias para recuperar la instalación y volver a ponerla en marcha. Sin embargo, la reapertura no llegó a cristalizar. Incluso se planteó la posibilidad de dar un giro a la actividad y poner en marcha un centro geriátrico, algo que tampoco se produjo. Por el camino, el edificio llegó a sufrir un incendio, así como la vandalización de sus instalaciones.

Residencia intergeneracional

La última de las propuestas realizadas para aprovechar los edificios la realizó el grupo municipal de Arranca San Martín, que planteó consignar fondos para comprarlo y posteriormente llevar a cabo una "residencia intergenaracional". "El concepto consistiría en albergar en el mismo inmueble un geriátrico, con todas las comodidades y servicios necesarios, y simultáneamente, disponer de plazas de alojamiento público para estudiantes". Un tipo de proyecto que está empezando a llevarse a cabo en distintos puntos de España, como Castellón, Getxo o Lorca.

El edifico consta de tres plantas. La planta baja con vestíbulo con aseos, sidrería, salón de banquetes, sala de reuniones, cocina, almacenes y lavandería. La planta primera tiene vestíbulo, dos salones, aseos, cocina, dos terrazas, galería y tres despachos. La segunda planta dispone de una vivienda de tres dormitorios, salón, cocina y cuarto de baño y vestuarios y sala de personal.