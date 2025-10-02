Lunes Micológicos de Langreo, una actividad para comer setas con seguridad

La Asociación Micológica del Valle del Nalón-Geotropa pone en marcha a partir de este próximo 6 de octubre, "y hasta mediados de diciembre", los Lunes Micológicos. Una actividad que se llevará a cabo en la Casa de Cultura de La Felguera, de 17.00 a 19.00.

En los Lunes Micológicos, los aficionados a la recolección de setas podrán llevar hasta La Felguera los ejemplares recolectados durante el fin de semana. Allí, uno de los expertos del colectivo les explicará qué tipo de hongo son, y sobre todo, si son comestibles.

Félix García, de la Asociación Micológica del Nalón, señaló que la intención de estas jornadas es fomentar el conocimiento del mundo de las setas, pero, sobre todo, prevenir cualquier riesgo en la época del año en que más abundan. "Yo le diría a la gente que no se les ocurra comérselas, sin que antes pasen por las manos de un experto".

Recomienda que "nunca hagan caso a los expertos de chigre", y recalca que "los conocedores del mundo de la micología suelen estar en asociaciones", como la del valle del Nalón, que precisamente a principios de verano estrenó nueva sede, en la localidad de San Miguel de Lada.