Lunes Micológicos de Langreo, una actividad para comer setas con seguridad
La Asociación Geotropa organiza las jornadas, en la Casa de Cultura de La Felguera
La Asociación Micológica del Valle del Nalón-Geotropa pone en marcha a partir de este próximo 6 de octubre, "y hasta mediados de diciembre", los Lunes Micológicos. Una actividad que se llevará a cabo en la Casa de Cultura de La Felguera, de 17.00 a 19.00.
En los Lunes Micológicos, los aficionados a la recolección de setas podrán llevar hasta La Felguera los ejemplares recolectados durante el fin de semana. Allí, uno de los expertos del colectivo les explicará qué tipo de hongo son, y sobre todo, si son comestibles.
Félix García, de la Asociación Micológica del Nalón, señaló que la intención de estas jornadas es fomentar el conocimiento del mundo de las setas, pero, sobre todo, prevenir cualquier riesgo en la época del año en que más abundan. "Yo le diría a la gente que no se les ocurra comérselas, sin que antes pasen por las manos de un experto".
Recomienda que "nunca hagan caso a los expertos de chigre", y recalca que "los conocedores del mundo de la micología suelen estar en asociaciones", como la del valle del Nalón, que precisamente a principios de verano estrenó nueva sede, en la localidad de San Miguel de Lada.
- Accidente mortal en Langreo: muere un hombre al volcar un todoterreno en una finca y su sobrino de 14 años y otro menor resultan heridos
- El fallecido en el accidente de tráfico de Langreo tenía 71 años y estaba jubilado de la cementera de Tudela Veguín: 'Era un trabajador nato
- Policías de élite, drones y de madrugada: así fue el arresto en Rioturbio (Mieres) del hombre que tiroteó a su esposa en Cantabria
- La Brigada Minera evaluará si es viable enlazar la senda de Loredo con La Foz: Mieres, Morcín y Riosa quieren unirse peatonalmente
- Goteo de condenas contra el policía nacional adscrito a la comisaría de Langreo acusado de impagos
- Accidente mortal en Langreo: recibe el alta el menor hospitalizado tras el vuelco del todoterreno
- Algo huele mal (otra vez) en Langreo: repuntan las quejas vecinales por el hedor en las calles de La Felguera
- Detenido en Mieres un hombre que disparó a su esposa en Torrelavega