Mieres pide explicaciones por el retraso de las escuelinas, sin fecha de apertura

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, y la concejala de Educación, Belén Alonso, han pedido explicaciones a la Consejera de Educación del Principado, Eva Ledo, sobre el retraso en la puesta en marcha de las dos nuevas escuelas de 0 a 3 años (escuelinas) del concejo. En una reunión mantenida ayer con la consejera Ledo, los responsables municipales han solicitado además una nueva escuelina de la red pública del Principado para Turón.

La obra de la escuela de bebés prevista en el colegio Llerón-Clarín está terminada, pero, según Educación, sigue pendiente de delimitar la parte del patio que utilizarán los pequeños. Este centro debió entrar en servicio a principios de septiembre. Sus 39 plazas están adjudicadas, y las familias carecen de información sobre la apertura. La otra escuela pendiente, la del colegio Teorodo Cuesta, tiene programada genéricamente su apertura para antes de fin de año. El Alcalde y la edil mierense solicitaron a Ledo el calendario concreto para la puesta en servicio de las dos escuelinas.

Ciclos de FP

Además , Álvarez y Alonso han reivindicado ante Ledo la ampliación de la oferta de ciclos formativos de Formación Profesional (FP) en el concejo , en concreto, la implantación de los estudios de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil. "Es un campo con importantes salidas profesionales y que para Mieres supone un paso importante para seguir ampliando la oferta formativa de FP, algo que el Consistorio lleva años reclamando", apuntaron fuentes municipales. Este mismo curso se ha implantado un nuevo ciclo, de Electromecánica de Maquinaria.

Otra de las cuestiones que se puso sobre la mesa en el encuentro fue la necesidad de un plan de inversiones para colegios e institutos del concejo, instalaciones que por su antigüedad requieren obras importantes para garantizar las mejores condiciones para profesores y alumnos. También pidieron que el servicio de madrugadores, básico para la conciliación de las familias, "sea gestionado por la Consejería en todos los centros de forma universal".