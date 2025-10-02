Paella, corderada y verbenas en Langreo Centro
Las fiestas se celebran de viernes a lunes
El barrio de Langreo Centro celebra este fin de semana sus fiestas con un amplio programa de actividades. Las celebraciones comenzarán a las 19.00 horas con el pregón de Ignacio Valera, profesional de la sanidad pública. A las 23.00 horas habrá verbena con la orquesta "Marbella". El sábado, paellada popular (15.00 horas), tardeo con Silvia Joyanes y verbena con "Waikas". El domingo será el día del bollu y habrá vermú con música y corderada. Por la tarde habrá "holly party", y a las 21.30 horas un lanzamiento de farolillos biodegradables. El lunes, actividades infantiles. n
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un emblema hostelero de Asturias que cerró hace diez años sale a la venta (y ahora vale la mitad que antes)
- Policías de élite, drones y de madrugada: así fue el arresto en Rioturbio (Mieres) del hombre que tiroteó a su esposa en Cantabria
- El fallecido en el accidente de tráfico de Langreo tenía 71 años y estaba jubilado de la cementera de Tudela Veguín: 'Era un trabajador nato
- La Brigada Minera evaluará si es viable enlazar la senda de Loredo con La Foz: Mieres, Morcín y Riosa quieren unirse peatonalmente
- Langreo se abre a dar uso empresarial al edificio del antiguo colegio de La Salle (propiedad de Duro) si hay propuestas para ocuparlo
- Accidente mortal en Langreo: recibe el alta el menor hospitalizado tras el vuelco del todoterreno
- Detenido en Mieres un hombre que disparó a su esposa en Torrelavega
- Le dio una paliza, le asfixió y le robó 1.300 euros: esta es la pena de cárcel que piden para 'El Huevón', autor el año pasado del crimen del portal en Sama