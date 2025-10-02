Paella, corderada y verbenas en Langreo Centro

El barrio de Langreo Centro celebra este fin de semana sus fiestas con un amplio programa de actividades. Las celebraciones comenzarán a las 19.00 horas con el pregón de Ignacio Valera, profesional de la sanidad pública. A las 23.00 horas habrá verbena con la orquesta "Marbella". El sábado, paellada popular (15.00 horas), tardeo con Silvia Joyanes y verbena con "Waikas". El domingo será el día del bollu y habrá vermú con música y corderada. Por la tarde habrá "holly party", y a las 21.30 horas un lanzamiento de farolillos biodegradables. El lunes, actividades infantiles. n