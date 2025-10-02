El Principado reparará el camino lenense de Las Camaretas

El Ejecutivo regional, a través de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, ha sacado a licitación, por un total de 474.891 euros, las obras de reparación del camino de Las Camaretas, en la localidad de Ronzón, en el concejo de Lena. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el día 16 de este mes de octubre.

La actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de seis meses, consistirá en la renovación del firme y el drenaje de esta vía, de 3.439 metros de longitud, para facilitar el acceso rodado a las fincas, pastos y montes de la zona. El proyecto contempla, además, la renovación e impermeabilización de un abrevadero situado al inicio del camino.

La intervención incluye la mejora de la explanada del camino y el hormigonado de las zonas de mayor pendiente, que en algunos casos alcanzan el 27 por ciento de desnivel, según explica la Consejería.

Además, ara mejorar el drenaje de todo el camino, se construirá una cuneta de tierra, de 0,40 metros de profundidad y 0,80 de ancho, y salvacunetas en los accesos a las fincas en los laterales de la senda. Asimismo, se construirán diez caños y una sangradera para la correcta evacuación de las aguas.