El RIDEA dedica desde hoy un ciclo de cinco conferencias al parque de Redes

El Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) dedica un ciclo de cinco conferencias, y una excursión, al parque natural de Redes, en los concejos de Sobrescobio y Caso, en el alto Nalón, que es fue declarado por la Unesco Reserva de la Biosfera en 2001.

El ciclo está coordinado por el médico y naturalista José María Fernández Díaz-Formentí, que será el encargado de inaugurarlo hoy, a las 19.00 horas, con la ponencia "Redes en las estaciones".

El 9 de octubre le llegará el turno al cronista oficial de Caso, Juan Manuel Estrada, que hablará de "Redes: La construcción histórica de un paisaje humanizado en la Cordillera Cantábrica". "El paisaje vegetal del parque natural de Redes" es el título de la tercera de las conferencias, el 16 de octubre, que correrá a cargo Álvaro Bueno, doctor en Biología y experto en gestión y conservación de flora.

El 30 de octubre, Montserrat Jiménez, catedrática de Geología de la Universidad de Oviedo, hablará sobre "Geología y paisaje en el parque natural de Redes.

El 1 de noviembre se hará una excursión guiada al parque. La última de las conferencias, el 6 de noviembre, será la de José Luis Benito, biólogo y experto en gestión de fauna cantábrica, que hablará de la "Fauna emblemática del parque natural de Redes". Las charlas serán en la sede del RIDEA, en el Palacio Conde de Toreno, en la plaza Porlier de Oviedo.