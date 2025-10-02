Riosa celebra sus fiestas del Rosario: esta es la programación del fin de semana de fiesta

El concejo de Riosa celebra este fin de semana las tradicionales fiestas en honor de la Virgen del Rosario, que comenzarán la mañana del viernes con el XXXIV Concurso exposición de ganado vacuno de la raza asturiana de los valles.

En la feria ganadera, el Ayuntamiento de Riosa repartirá cinco mil euros en premios entre los propietarios de las reses ganadoras y los titulares de toros y novillos de los pastos del Aramo, quienes deberán acreditar la zona del puerto en la que prestaron servicio.

Por la tarde, tras la entrega de premios, se reconocerá a Patrocinio Miñón, de La Ará, y Francisco González, de Ablaneo, como paisanos riosanos del año. La cantante Eva Hevia, con raíces familiares en el concejo, será la encargada de pronunciar el pregón de las fiestas antes del festival de canción asturiana, presentado por José Antonio González "Cantu La Vara", y en el que intervendrán María Latores, Patricia Pariente, Gerardo Menéndez y Raúl Díaz, acompañados a la gaita por Ramón García. Finalizara la jornada con una verbena a cargo de la orquesta "Pasito Show" y "DJ Cholina".

El sábado por la tarde, se celebrarán varios juegos tradicionales para los niños y el "I Concurso de tortillas de patata del Rosario" en el que ejercerán como jurado Amada Álvarez, José Luis Cabo, Pau Santirso y Antona Luengo. El grupo "Cayenna" y DJ Pablo Diaz amenizarán la verbena.

Al mediodía del domingo se oficiará la solemne misa en honor de la Virgen del Rosario y, a continuación, tendrá lugar la tradicional puya’l ramu a cargo de Marcos Mallada. Durante la sesión vermú, habrá una degustación gratuita de picadillo. El campo de fútbol "Antonio Villarejo Botias" será escenario por la tarde del partido entre el C.D. Riosa y el Aller C.F, que disputarán el trofeo Nuestra Señora del Rosario.

Los festejos finalizarán el lunes con el reparto del bollu preñau y la última verbena amenizada por la orquesta "Dominó" y el dúo "Premium" con una demostración de fuegos artificiales. Las fiestas están organizadas por la Comisión de Festejos de Riosa.