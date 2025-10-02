Los secretos de la traducción, en el nuevo acto de Cauce

Prosigue la programación cultural de la Asociación Cauce del Nalón, que este viernes 3 de octubre celebrará en el marco de la biblioteca de El Entrego el Día Internacional de la Traducción. La ponente será María Roces González, residente en Soto de Agues (Sobrescobio) y traductora de literatura albanesa, de escritores como Ismaíl Kadaré. La traducción, señala la organización, "invade, sin que apenas lo percibamos, todos los aspectos de nuestras vidas y contiene la memoria del mundo".

Junto a Roces estarán la presidenta de Cauce del Nalón, Isabel Rivera; la coordinadora de bibliotecas de San Martín, Enedina Suárez, y la concejal de Cultura de San Martín, Cintia Ordóñez.