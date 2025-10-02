Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los secretos de la traducción, en el nuevo acto de Cauce

El Entrego

Prosigue la programación cultural de la Asociación Cauce del Nalón, que este viernes 3 de octubre celebrará en el marco de la biblioteca de El Entrego el Día Internacional de la Traducción. La ponente será María Roces González, residente en Soto de Agues (Sobrescobio) y traductora de literatura albanesa, de escritores como Ismaíl Kadaré. La traducción, señala la organización, "invade, sin que apenas lo percibamos, todos los aspectos de nuestras vidas y contiene la memoria del mundo".

Junto a Roces estarán la presidenta de Cauce del Nalón, Isabel Rivera; la coordinadora de bibliotecas de San Martín, Enedina Suárez, y la concejal de Cultura de San Martín, Cintia Ordóñez.

