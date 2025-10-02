Estos son los delitos que más aumentan en las Cuencas según la Policía Nacional

Las comarcas del Caudal y del Nalón son seguras, tienen un índice de delincuencia similar al de la Asturias , 1,7 delitos por cada 100 habitantes, siendo el Principado la segunda comunidad autónoma con menor tasa de delincuencia de toda España. Dejando claro esto, en las Cuencas se ha detectado el último año un incremento de delitos menores relacionados con el tráfico a pequeña escala y consumo de drogas. Lo confirmaron este jueves los jefes de las comisarías de Langreo y San Martín del Rey Aurelio, José Luis García Ampudia, y de Mieres, Francisco Javier Briz Cobo, durante la celebración en La Felguera de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional.

García Ampudia reconoció que "en las drogas se encuentran muchos de los problemas delincuenciales que sufre el valle del Nalón", y también que "es un problema que se alarga en el tiempo". Para ello, desde su comisaría "se trabaja en ir reduciendo puntos negros, donde se venden estupefacientes, conocidos también como narcopisos, así como escalones superiores que se dedican a esta actividad delictiva tan destructiva para toda la sociedad".

El comisario al frente de la Policía Nacional de los concejos de Langreo y San Martín del Rey Aurelio apuntó también que, según los datos de enero a septiembre de este año, "hemos detectado un aumento de denuncias en la modalidad del tirón, tanto de bolso como de cadenas, y algún robo con intimidación". Son delitos cometidos en algunos de los parques de Langreo y San Martín y en zonas concretas de Sama, Ciaño y algunos próximas a El Entrego. Los autores de esos hechos ya han sido detenidos así que el problema, en un principio se ha solucionado.

Caudal

En el Caudal, el jefe de la Policía Nacional de Mieres coincidió en señalar que "hay más droga en circulación". Eso sí, apuntó, "se trata de menudeo, casi de consumo propio, pero eso genera delitos leves como los hurtos, sobre todo en establecimientos de alimentación, para intentar revender lo robado y conseguir una dosis de droga".

También alertó García Ampudia del aumento de los ciberdelitos, en especial estafas a personas mayores. Eso sí, subrayó que la de La Felguera es la comisaría de Asturias que más casos de ciberestafas logra resolver.

Asesinato de Karilenia

El acto de los Ángeles Custodios, celebrado en el teatro de La Felguera, tuvo un especial recuerdo para Karilenia Charles, la mujer asesinada en Sama el pasado 31 de enero por su pareja. Ese caso hizo que la Policía Nacional "revisase todos sus protocolos por si hubiese alguna brecha para que no se vuelva a repetir algo así", explicó García Ampudia.

Durante el acto estaba previsto imponer una condecoración, "por su coraje excepcional y desinteresado a la hora de defender los derechos de los ciudadanos", a las dos chicas de 18 años que se interpusieron entre Karilenia, ya herida de muerte, y su agresor. No acudieron al acto pero se llevaron un enorme aplauso de los asistentes.

La celebración incluyó las condecoraciones al mérito policial a los policías Román Jesús Candano Jiménez, Damián Puente Fernández, María Dolores Fernández Ortega, Martín René González Laiz, Sergio Vázquez Asenjo y Lourdes Aranzazú Álvarez Villares. Además, desde la comisaría de Langreo y San Martín se entregó un reconocimiento a la Fundación Marino Gutiérrez y al coordinador de seguridad de Hunosa, Javier Fermín García. La Policía de Mieres reconoció asimismo la colaboración del centro comercial Caudalia.