Tomates con huevos fritos, el desayuno preferido del chef asturiano José Andrés: "Es simple y delicioso"

Ni leche ni tostadas ni cruasán. Lo que desayuna el chef asturiano José Andrés es algo tan "simple", "delicioso" y saludable como unos tomates con huevos fritos. Ese es su plato preferido para empezar el día con energía, según ha confesado el popular cocinero a través de su blog (Longer Tables), en el que también comparte esta receta. "Todavía me sorprende que un plato de comida pueda llevarte a un lugar tan feliz. Esto es lo que hace por mí los tomates con huevo frito", afirma.

El desayuno de José Andrés, el que come siempre que puede y no falta en el día de su cumpleaños, tiene algunos secretos. Los tomates no valen cualquiera, por supuesto tienen que ser de calidad y estar maduros y jugosos. Lo mismo pasa con los huevos: frescos y fritos en aceite de oliva. Además, el famoso chef, al frente de la ONG World Central Kitchen y premio "Princesa de Asturias" de la Concordia 2021, explica que a los tomates hay que darles un toque de cocción y después bañarlos en hielo.

Un arco iris brillante

Es un plato rico tanto para el gusto como para la vista. "Es hermoso de ver en un plato, con el arco iris brillante de los tomates y el dorado brillante de la yema de huevo. Es simple y delicioso", asegura el mierense, asentado en EE UU desde 2013.

También a través de su blog, José Andrés se pone nostálgico y recuerda una de las recetas de sus cumpleaños de la infancia: los sándwiches de jamón y queso, y de Nocilla. "Es una de mis recetas fáciles y favoritas, que siempre fue una parte muy importante de los cumpleaños de mi infancia", agrega.

La receta del desayuno

Para cuatro personas, los ingredientes son: 8 huevos frescos, dos tomates, una taza de aceite de oliva virgen extra, y para servir sal marina maldon al gusto y pan crujiente.

Para disfrutar de este desayuno tan sabroso, hay que pelar los tomates y ponerlos a hervir en una olla grande con agua. José Andrés recomienda introducir los tomates cuando el agua ya esté herviendo y cocerlos tan solo durante 30 segundos. "Luego hay que colocarlos en un baño de hielo. Así la piel se pele más fácil. Hay que reservarlos, dejando que se drene el exceso de agua y líquido. Después, cortar en gajos y dividirlos uniformemente en cuatro platos, sazonar con la sal marina y echarle un chorrito de aceite de oliva", explica.

Tras ello, en una sartén pequeña, se calienta una taza de aceite de oliva hasta que empiece a humear. "Agregar el primer hueco en la sartén y cubrirlo con cuidado con el aceite de oliva. Dejar que se fría de 40 segundos a un minuto o hasta que los bordes queden crujientes y dorados".

Para ponerlo en el plato, colocar los huevos encima de los tomates y sazonar con más sal y aceite de oliva. Para rematar se puede servir con pan crujiente. ¿El resultado? Simple, pero exquisito.