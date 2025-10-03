Asturias revierte su saldo migratorio con Madrid, positivo ya en 858 personas

El director de Presura, la Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural que se inauguró este viernes en el Pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, aseguró que la cita tiene una mirada "en positivo". De hecho, Joaquín Alcalde, prefirió no hablar de España vaciada sino de una "España escasamente poblada". Esa mirada optimista fue la que adoptó Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado, que celebró durante su intervención que Asturias haya conseguido revertir la tendencia de pérdida de población. "Llevamos tres años consecutivos de crecimiento poblacional en los que hemos ganado 9.000 habitantes", cuantificó Llamedo, que aseguró que "el Principado ha pasado de ser tierra de emigración a tierra de retorno y acogida". También recalcó que "Asturias tuvo el año pasado un saldo positivo con respecto a Madrid de 858 personas", es decir, "hay tres personas más –2,35 en realidad– que cada día deciden venirse a Asturias desde Madrid que a la inversa".

Silvia Fernández y Daniel Álvarez.

La Vicepresidenta habló de escuelas rurales, de la red de "escuelinas" o de atención sanitaria para confirmar que "el crecimiento demográfico no se gana en los despachos sino ofreciendo razones y servicios públicos de calidad para venir y quedarse". Para el Gobierno regional, aseguró, "repoblar la España rural no es nostalgia sino una estrategia de futuro" porque esa España "no es una reliquia sino un espacio de oportunidades".

El puesto de la marca de ropa de San Martín de Rey Aurelio «Yes 50».

Más población en San Martín

El alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, refrendó lo dicho por Llamedo y lo hizo con datos frescos, del día. Hasta la hora en que Ardines intervino en Presura, alrededor de las doce del mediodía, "se han empadronado en San Martín 9 personas y ayer –por el jueves– lo hicieron otras 14 personas". Esos datos expuestos ante un auditorio especializado en el despoblamiento provocaron los aplausos del público.

Ardines asume el espíritu de la feria para la repoblación y quiere "demostrar que vivir en un pueblo no es un sacrificio". El regidor no dejó pasar la fecha de vincular la revolución de Octubre del 34, "una lucha que dejó una huella imborrable", con la revolución a la que se enfrentan ahora las cuencas mineras, en la que "San Martín está sabiendo reinventarse abriéndose al turismo y a la cultura".

También Hunosa comparte objetivos con Presura, como aseguró el presidente de la empresa pública, Enrique Fernández, que reconoció que "el cierre de las minas fue un golpe muy duro", pero alentó a "luchar por las oportunidades que tenemos". "Hunosa quiere ser elemento tractor" en el futuro de las Cuencas, aseguró Fernández, poniendo sobre la mesa los 55 millones de euros que se invertirán en convertir la térmica de La Pereda, en Mieres, en una central de biomasa.

Pero si hay una empresa en Asturias que está en los pueblos, que conoce la realidad de esa España de la que se debate estos días en el Sotón, es Caja Rural. Todos se lo reconocieron en la inauguración hasta el punto de que el director de la feria explicó que se celebra por primera vez en Asturias gracias al empeño y el trabajo de Eva Pando, directora de la Fundación Caja Rural de Asturias.

El presidente de la entidad, Fernando Martínez, tomó la palabra para alentar a los presentes a "abrir caminos para vivir, trabajar y emprender en los pueblos". Martínez tiene claro que "la repoblación se escribe con biografías y nuestro deber es acompañar a esas personas". Tener banco y centro de salud es muy necesario en los pueblos, en esa España rural para que no sea España vaciada, pero no solo eso. También es necesario trabajar, y también divertirse.

Daniel Álvarez, de la asociación juvenil El Picarín, en Las Regueras, y Silvia Fernández, de Lugones, forman parte del G-30 Asturias, un proyecto impulsado por la Fundación Caja Rural que analiza la situación de los entornos rurales y busca cómo revertir la despoblación. Los dos participaron en la primera jornada de Presura 2025

Álvarez explicó que su asociación, "la primera juvenil de Las Regueras" , "apuesta por el ocio porque en un pueblo son muy importantes servicios básicos como el banco, el centro de salud y el bar pero con eso no vale, para quedarse a vivir en el pueblo la gente joven demanda ocio y actividades".

Silvia Fernández reclamó, por su parte, "escuchar a los jóvenes" y afirmó que "para vivir en el rural no vale solo el amor al territorio, es necesario tener servicios, un trabajo y una vivienda digna".

De todo esto se hablará el fin de semana en la Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural, que reúne en el Pozo Sotón a 60 expositores y decenas de expertos y que coincide con la Feria de Turismo Industrial y Minero (FETUMI).