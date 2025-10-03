Coleccionismo a raudales, desde hoy en Mieres

Los objetos de coleccionismo destacan por numerosas razones: desde la vertiente emocional hasta la cultural o la económica. En cualquier caso, su valor no solo radica en lo material, sino también en lo histórico y lo personal. Cada pieza cuenta una historia, despierta recuerdos o representa una época concreta. Por eso, el coleccionismo es también una forma de conservar la memoria colectiva y de conectar generaciones a través de objetos que son más que eso y que han resistido el paso del tiempo.

Desde hoy, el recinto ferial Nuevo Santullano de Mieres alberga la 14ª edición de la Feria Internacional de Coleccionismo de Asturias (FICAST), organizada por OCEN, la Asociación Cultural de Ocio y Entretenmiento, y el Ayuntamiento de Mieres. La cita contará con más de un centenar de puestos que pondrán a disposición del público absolutamente todo aquello que se pueda imaginar: juguetes, videojuegos, cromos, discos de vinilo, cámaras, carteles, documentos, figuras, filatelia, numismática y mucho más.

La feria estará abierta en horario de 16.00 a 21.00 horas, el viernes; el sábado, de 11.00 a 21.00 horas; y el domingo, entre las 11.00 y las 20.30 horas.

Además de la amplia oferta de expositores, en FICAST siempre se ofrece una gran cantidad de opciones lúdicas anexas al evento, para que pueda disfrutar de él todo el mundo con amplias garantías: exposiciones temáticas de grandes coleccionistas, actividades variadas como talleres y presentaciones... Todo ello contribuye a hacer de FICAST un evento único que nadie debería perderse.