Doce intérpretes inician este sábado la décima edición del concurso de tonada "Ciudá de Llangréu"

Una docena de intérpretes participan mañana, sábado, en la primera gala del X Concurso de Tonada Asturiana "Ciudá de Llangréu", que se celebrará en el Cine Felgueroso de Sama, todos los sábados hasta final de año. En esta primera jornada cantarán en categoría juvenil, Celia Noriega (Llanes) y Marina Carbonosa (Grado); en categoría aficionado, Diego Pérez (Siero); Raquel Gutiérrez (Tolivia) y José Luis Vásquez (Rioseco). En categoría absoluta estarán Abel Noriega (Llanes); Andrés Abad (Llanes); Raúl Díaz (El Entrego); Valentín García (Grado); Piedad García (Gijón); Manuel Roza Llera (Colunga) y Maribel González (Tolivia).