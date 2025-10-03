Mieres invierte 416.000 euros en carreteras de la zona rural
La actuación incluye la limpieza, asfaltado y señalización de 17 vías de comunicación en la Güeria de San Xuan o el Valle de Turón
El Ayuntamiento de Mieres acaba de adjudicar las obras de la nueva fase del plan de asfaltado y mejora de carreteras de la zona rural del concejo. Más de 416.000 euros de inversión para un proyecto que incluye obras de renovación y asfaltado en 17 carreteras de pueblos y núcleos rurales de todo el municipio, llegando en esta ocasión a distintos puntos de la zona norte, ladera oeste, Güeria San Xuan o el Valle de Turón.
"Esta importante actuación se enmarca en el plan de inversiones que el Consistorio desarrolla de forma continua y progresiva para mantener las carreteras y calles del concejo, que, por su dispersión geográfica, cuenta con una amplia red de vías y accesos a núcleos que requieren de un importante esfuerzo inversor para su mantenimiento", apuntan desde el Gobierno local.
Cada una de las 17 actuaciones previstas se desarrollará teniendo en cuenta las necesidades concretas de la vía, centrándose las obras de forma general en la limpieza, pavimentación y asfaltado, el drenaje y la señalización, así como otras labores específicas (contención, adecuación de zona de aceras…) dependiendo de las necesidades de cada carretera.
Desde el Ayuntamiento de Mieres se está realizando "un importante esfuerzo inversor" en el asfaltado de calles y carreteras, tanto en el casco urbano como en la zona rural del concejo. Ahora mismo están en marcha las actuaciones de reforma integral de las calles Alfonso Camín y Alas Clarín, con una inversión de 850.000 euros
El plan de asfaltados arrancó ya el pasado mandato y va avanzando "para dar respuesta de forma progresiva a las necesidades existentes en todo el territorio del concejo", subrayan desde el Ayuntamiento.
