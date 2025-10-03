La productora y Dj Nadia Boulif, pregonera de Les Feries de Lena

Lena celebra desde el 9 al 14 de octubre "Les Feries 2025", que este año abrirá el pregón a cargo de la artista especializada en música electrónica como Dj y productora Nadia Boulif García. En el programa, que incluye actividades para todos los públicos y edades, destaca el tradicional concurso de ganado, que este año contará con 55 ganaderías, 10 más que el año pasado.

El programa comienza el jueves, 9 de octubre en el teatro Vital Aza con el pregón y las actuaciones de la banda de gaitas "Güestia" y el Coro La Flor. A las 21.00 horas, el chupinazo dará salida a las fiestas. El viernes, la jornada se iniciará con el concurso de ganado en las instalaciones del mercado. También habrá pasacalles de gaita y tambor, música en la calle y la verbena en la plaza Alfonso X El Sabio con la orquesta "Saudade"y "AsturDj".

Fuegos artificiales

El sábado la actividad ganadera continuará en el mercado con la Feria de Ganado del Rosario. El patio del colegio El Pilar abrirá los hinchables, que como cada año, son gratuitos. Ese día, además de la verbena con "Solara" y "AsturDj", se lanzarán fuegos artificiales desde la carretera del Valle.

El domingo 12 de octubre el polideportivo acogerá el campeonato de Asturias de judo. La puya’l ramu en la plaza, la música en la calle y la entrega de los premios del concurso de ganado 2025, serán parte de las actividades programadas ese día. Por la noche, la verbena se traslada al patio del colegio Vital Aza, con las orquestas "París de Noia" y "Asia".

La programación seguirá los días 13 y 14 de octubre con diversas actividades y música, además de juegos para los más pequeños en la carpa de la plaza Alfonso X El Sabio. El lunes habrá sesión vermut amenizada por David Payares, y a las 21.00 horas, actuará el grupo Girls, en el que una de sus componentes es la lenense Mapi Quintana. El martes, que es fiesta local, además de la sesión vermut, habrá actividades infantiles de 16.00 a 20.00 horas.

Programa de Les Feries 2025

Las acividades comenzarán el 9 de octubre con el pregón de Nadia Boulif , Dj y productora de música electrónica. El mercado de ganado reunirá el sábado a 55 ganaderías, 10 más que el año pasado. El domingo 12 de octubre habrá una gran verbena en el colegio Vital Aza con "París de Noia" y "Asia"