La recuperación del patrimonio minero, a toda máquina: Hunosa culmina la restauración de sus locomotoras históricas

La hullera estatal Hunosa es propietaria de buena parte del patrimonio industrial minero de las Cuencas. Y ha asumido ser garante y protector de los diferentes elementos en la medida en la que le es posible. Lo ha demostrado con el plan de restauración de locomotoras de vapor, que está a punto de culminar con los últimos remates en la máquina SHE-9, que se ubicaba en el pozo Santiago y que fue trasladada a los Talleres Santa Ana para recuperar su aspecto original.

Fuentes de Hunosa explicaron a LA NUEVA ESPAÑA que "con esta rehabilitación, todas las máquinas de vapor que estaban tanto expuestas como custodiadas en instalaciones de Hunosa estarían ya restauradas". En total han sido nueve las locomotoras restauradas, unos trabajos que o bien se han contratado, o bien ha realizado un equipo de la Fundación Santa Bárbara (Fusba), de la propia Hullera.

En concreto, la SHE-9 fue rehabilitada por el equipo de la Fundación, que en los últimos años se ha especializado en la restauración de patrimonio minero y, en concreto, del ferroviario. Los trabajos se llevaron a cabo en los talleres Santa Ana, en El Entrego, y fueron realizados por Raúl Suárez, Tomás Valverde y Jesús Adolfo Suárez. Para la realización de los trabajos, y como en el resto de proyectos de este tipo, Hunosa ha contado con la colaboración del Museo del Ferrocarril y de su director, el mierense Javier Fernández, y del experto en patrimonio ferroviario, Guillermo Bas.

Desde Hunosa señalaron que la idea inicial, una vez restaurada la máquina, era devolverla al concejo de Aller y llevarla al entorno del pozo San Antonio. "Pensamos que era una zona que quedaba más a la vista del público en general", explican. Sin embargo, estos terrenos están pendientes de un proyecto turístico que va a desarrollar el Ayuntamiento, por lo que Hunosa ha decidido esperar a que se desarrolle esta iniciativa para ubicarla a ese entorno.

Por ello, cuando se remate la restauración de la máquina, será devuelta al pozo Santiago, y una vez que el Ayuntamiento termine su proyecto, se trasladará a San Antonio.

La historia

La SHE-9 es una de esas máquinas históricas en propiedad de Hunosa. Explica Guillermo Bas en una de sus publicaciones sobre los ferrocarriles que esta número 9 fue "la tercera y última locomotora americana de la Hullera Española". Fue adquirida en 1918, y el historiador señala que "su constructor fue la American Locomotive Company (Alco) en su planta de Cooke (Patterson, Nueva York), que ofreció otro de sus modelos de catálogo". "Creemos que la adquisición de un solitario ejemplar obedeció a la relación que la Hullera mantenía con el representante del fabricante, Manuel Caragol, que tenía su residencia en Barcelona, donde estaba también la sede de los negocios del marqués de Comillas", señala en el libro.

"Su servicio fue el de remolcar los trenes de carbón que se dirigían al lavadero de Sovilla, hasta que fue retirada tras la puesta en marcha de los tractores Deutz", indica Bas, para especificar que "a comienzos de los setenta fue repintada y colocada como monumento ante los talleres de Hunosa y, hace algunos años, la empresa minera la rehabilitó de nuevo y la emplazó en los jardines del pozo Santiago, donde continúa en la actualidad".