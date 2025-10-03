Ron Lalá, Yllana y el último estreno de Kumen en las jornadas de teatro de Langreo, que cumplen 52 ediciones

Más de medio siglo, 52 años, lleva organizando el Ayuntamiento de Langreo sus jornadas de teatro, que en esta nueva edición, con siete representaciones, comenzarán mañana, sábado, 4 de octubre. Lo harán con un estreno absoluto de la compañía local Kumen, una de las más respetadas de la escena asturiana. Los langreanos ofrecerán al público la obra "Los cuernos de don Friolera", de Valle-Inclán, un texto que forma parte de su trilogía "Martes de Carnaval", un clásico del esperpento.

Las jornadas de teatro de este año fueron presentadas por la concejala de Cultura, Angelita Cueva, con Joaquín García, del Área de Cultura municipal.

Además del estreno de esta semana, por el escenario del teatro José León Delestal de La Felguera –que estrena denominación esta temporada, dejando atrás el triste nombre de Nuevo Teatro que arrastró 25 años– pasarán algunas de las compañías más respetadas del mundo del espectáculo en España.

Ejemplo de ello es la obra "La Desconquista", todo un éxito de público y de crítica que lleva a escena la compañía Ron Lalá. Será el 25 de octubre (la entrada vale 16 euros), y en ella tres náufragos que se dirigían al "Nuevo Mundo" hablan sobre todo tipo de temas. Se trata de una comedia musical en verso, en la línea de otros espectáculos de Ron Lalá, especialista en poner de actualidad textos clásicos (con "La Cervantina" lograron el premio Max en 2017).

Humor

Más humor y más compañías de renombre: Yllana junto a Primital Brothers, una unión de la que sale "Madness", que podrá verse el 1 de noviembre (9 euros). Otra comedia musical en la que se reflexiona sobre la vida actual, "en la que la tecnología es la nueva mitología, en la que la vida cotidiana es de locos".

Ya el 8 de noviembre llegará a La Felguera "El ventrílocuo", de Jaime Figueroa (9 euros), un espectáculo que reinventa un arte tan antiguo como es el de hacer pensar al espectador que es el muñeco el que habla. El día 14 de noviembre será el turno de "Soy salvaje", de La Maquiné (9 euros), compañía galardonada con múltiples premios, con obras enfocadas a un público familiar.

Para el 22 de noviembre queda "El peor espectáculo del mundo" (9 euros), de Zanguango Teatro. Cerrará las jornadas la representación "Llévame a Benidorm", de Arteyo Producciones (9 euros), el 29 de noviembre.