Ronda de reuniones informativas sobre el Plan General de Mieres

El Ayuntamiento de Mieres continúa con la ronda de reuniones informativas sobre el Plan General de Ordenación (PGO). Los encuentros buscan "promover la información y la participación durante este periodo de información pública, abierto tras la aprobación inicial de la revisión del PGO". En la imagen, la reunión de la Casa de Cultura de Mieres. El lunes será la última en local asociación vecinal de Rioturbio a las 19.00 horas.